Een paar kilo's erbij? Duo's 'Mijn Beste Kerst Ooit' wegen zichzelf volgens Britse traditie

Hoe ziet een typisch Brits kerstfeest eruit? Dat tonen hartsvriendinnen Clara en Rachel vanavond in een nieuwe aflevering van 'Mijn Beste Kerst Ooit'.

Mijn beste kerst ooit op tv

De eerste duo's leren elkaar kennen bij Vic en Mia thuis, in het Limburgse Bommershoven. Elk jaar tovert het koppel hun woonkamer om tot een indrukwekkend kerstdorp met alles erop en eraan.

De duo's worden vandaag ondergedompeld in een typisch Brits kerstfeest bij hartsvriendinnen Clara en Rachel. Ze ontvangen de gasten in Batsheers, een klein en gezellig dorpje in Haspengouw.

