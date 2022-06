Een nieuwe presentator kondigt zich aan in de 'Bake Off' tent

Het lijkt erop dat Jeroom ontslagen is als presentator nu James Cooke zijn plaats inneemt. Het zorgt voor de nodige stress in de tent en dat is nu net wat de vier overgebleven kandidaten niet nodig hebben.

Ze staan immers in de halve finale en dus is er maar 1 ding dat nog telt: deze ronde overleven. De zenuwen gieren dan ook door de tent. Aure en Ilias lopen op de toppen van hun tenen, Iben denkt aan de kijkcijfers en zijn toekomstige tv-carrière en Lola is chill, zoals altijd.

Welke hippie gaat door naar de finale?

De halve finale staat in het teken van de Flower Power.

Als technische proef moeten de bakkertjes drie appelroosjes klaarstomen voor de jury. Sommigen hebben het nog nooit gebakken en dus komen al snel de eerste vragen. Hoe gaat dat met die banketbakkersroom? Wat is het merg van een vanillestokje? En moet de schil nu nog aan de appel blijven of niet? Aure hoopte dat er een panic button aanwezig was in de tent, maar het blijft jammer genoeg bij een idee voor een volgend seizoen. Ook de jury slaat het schouwspel met kritische ogen aan.

Na de gevreesde technische proef zetten de kandidaten zich aan het werk voor hun spektakelstuk, een flower power cake met bloemensmaak.

Terwijl Jeroom de ronde van de tent doet met zijn leugendetector, experimenteren de kandidaten met hoeveel vlierbloesem eigenlijk wel nodig is in zo’n gebak. Spanning en dan breekt ook nog een onweer los…Als dat maar goed komt…

Welke heerlijke geuren en uitbundige kleuren brengen de jury in extase en voor wie eindigt het avontuur op een steenworp van de finale?

'Junior Bake Off Vlaanderen', woensdag 8 juni om 20.35 uur bij Play4.