Een Hollander, een Waal en een Vlamingen gaan samen op 'Huizenjacht' in Wallonië

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de vierde week van 'Huizenjagers Vakantiehuizen' – van maandag 24 augustus t.e.m. donderdag 27 augustus om 19.45 - zetten makelaars Jonas, Maïté en Erik koers naar het prachtige Wallonië.

Jonas is Vlaming en perfect tweetalig. Hij is nog maar 25 jaar, maar heeft zich al ver naar boven gewerkt. Op zijn 21ste startte hij meteen als zelfstandige en ging hij elke dag van deur tot deur om huizen te zoeken die hij kon verkopen. Hij leerde veel van zijn collega’s en behoort intussen tot de topverkopers van We Invest, waar hij nu zélf anderen mag opleiden.

Maïté is zelf een Waalse en waagde zich al eerder aan het 'Huizenjagers'-avontuur, maar greep toen net naast de trofee. Intussen is ze volop bezig met de opstart van haar eigen vastgoedkantoor aan de Avenue Louise. Een droom die ze eigenlijk op haar 30ste al wou bereiken. Maar dat die droom een jaartje later pas uitkomt, is voor haar geen probleem. Is het tweede keer goede keer voor Maïté?

Erik is dé Nederlandse makelaar van dit seizoen en de zaakvoerder van Erik Bessems Makelaardij. 3D-bezichtigingen, radio- en tv-programma’s maken, reclame zetten op racewagens,... Hij deed het allemaal. Erik is een ervaren makelaar met een gezonde dosis arrogantie. En hij schaamt zich ook niet voor om dat toe te geven.

Aflevering 1 op maandag 24 augustus

Ellen en Michael zoeken samen met hun dochters Anna, Marthe en Lisa een plekje om volledig te genieten van de natuur. Zelf zijn ze niet super handig, dus moet het zo goed als instapklaar zijn. Michael is een fervent fietser, dus hellingen in de buurt zouden zeker welkom zijn. Ellen houdt dan weer van wandelen en zoekt naar een plekje met toffe bossen of wandelpaden in de buurt. Budget: 130.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 25 augustus

Katrien en Dirk zijn samen op zoek naar een houten chalet of Ardens huisje met een hoek af. De woning moet te bereiken zijn met de trein vanuit Gent-Sint-Pieters, want het koppel heeft geen auto. Hun favoriete hobby is wandelen, dus ze zijn op zoek naar een plekje waar veel wandelroutes samenkomen. Budget: 165.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 26 augustus

Koen en Griet behoren tot een sportief gezin van vier. Ze houden van de stad, maar zijn op zoek naar rust en meer ruimte. Een rustig gelegen vrijstaande woning met een vrij uitzicht op het omliggende landschap, dat is wat ze willen. Het verblijf zou goed moeten zijn voor 6 tot 8 personen, maar als ze verliefd worden op een huis voor 4 personen dan zeggen ze zeker geen 'neen'. Budget: 350.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 27 augustus

Marleen en Paul zijn al een tijdje op zoek naar iets in de Ardennen. Een plekje waar ze kunnen genieten van elkaar, hun kinderen en hun kleinkinderen. Ze moeten er allemaal tot rust kunnen komen na een drukke werkweek. Naar grote luxe zijn ze niet op zoek, maar alle basisbehoeften en minstens 2 slaapkamers moeten wel aanwezig zijn. Budget: 250.000 euro.

'Huizenjagers Vakantiehuizen', telkens van maandag tot donderdag om 19.45 uur op VIER.