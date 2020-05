Een emotionele laatste aflevering van 'Blind Gekocht'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Woensdag, in de laatste aflevering van 'Blind Gekocht', krijgen nog twee koppels eindelijk hun afgewerkte woning te zien.

De verwachtingen zijn hooggespannen. Cara en Wouter struikelden vooral over de vreemde indeling van hun woning en hopen als geen ander op de magie van Bart. Voor Nathalie en Jeroen is het dan weer extra spannend, want zij hebben Bart en Béa zelfs nooit ontmoet. Hun uitgebreide 'dream guide' bleek voldoende om te doen wat Jeroen en Nathalie jaren niet konden: de knoop doorhakken.

Maar dat zorgt voor grote twijfel bij Nathalie: 'Ik begin te twijfelen of we er wel goed aan hebben gedaan om zoveel geld aan Bart en Béa te geven. Ik ga heel hard vloeken als het huis niet is wat we ervan hopen.' Bij de onthulling duurt het dan ook niet lang vooraleer de eerste traantjes vloeien. De verhoopte douche lijkt nergens te bespeuren …

Dina gaat ook virtueel op bezoek bij de andere kandidaten om te polsen hoe het nu met hen gaat.

'Blind Gekocht', woensdag 13 mei om 20.35 uur op VIER.