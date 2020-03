Een brief schudt heel 'Expeditie Robinson' opnieuw door elkaar

Het sterke Kamp Noord won opnieuw de eliminatieproef. Tegen velen hun verwachtingen in, stuurde Kamp Zuid niet Natassia, maar Nelleke naar huis. Is nationaliteit dan nog steeds zo belangrijk, of was Nelleke een te sterke kandidaat om mee te nemen naar de samensmelting?

Op Wraakeiland vervoegt Nelleke Farah en Eva. Farah zit al negen dagen op ‘haar eiland’ en besloot het laatste eten met Eva te delen. Liever een praatpartner dan opnieuw een aantal dagen alleen, denkt de Belgische blogster. Maar wat gebeurt er nu er drie personen op het eiland zitten? Wie van hen wil er het hardst terugkeren? Farah heeft er al het langst gezeten, en iedereen naar huis gewerkt. Maar heeft Nelleke geen streepje voor, omdat ze er nu pas bij komt? Ondertussen weten de andere Robinsons nog helemaal niks van Wraakeiland.

Hoewel het weer op de eilanden niet al te best is, is er wel een goede sfeer. Er hangt ook leuk nieuws in de lucht. Een korte brief doet beide kampen juichen. Hoe lang blijven de kampbanden nog belangrijk, en wanneer neemt het individuele spel over? Hier heeft iedereen op gewacht.

Koen en Ruth sluiten alvast een pact vlak voor de samensmelting.

'Expeditie Robinson', donderdag 12 maart om 20.35 uur bij VIER.