Eddy Planckaert verkoopt zijn groene trui uit Tour de France in 'Stukken van Mensen'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Woensdag moeten de experten van 'Stukken van Mensen' een stevig sprintje trekken om een uniek item binnen te halen: de groene trui van Eddy Planckaert uit de Ronde van Frankrijk in 1988.

En het is niet zomaar een truitje, want de voormalige topwielrenner liet het nooit wassen: 'Het heeft mij bloed, zweet en tranen gekost om te winnen en het truitje heeft dan ook veel afgezien. Mijn DNA en de zweetgeur zitten er zelfs nog in. Ik bied het hier aan met pijn in het hart.'

De experten zijn vooral ook gefascineerd door de vier mysterieuze gaten in het shirt: 'Bij het bergop rijden in de Tour de France kan het soms tot wel veertig graden zijn en dan heb je geen verfrissing op het smeltende asfalt. Dan lijkt het alsof je een volle inspanning doet in een sauna. Ik heb er zelf gaten in geknipt om verfrissing te hebben.'

Jurgen schotelt de experten een vakantiesouvenir voor: een Rolex-sporthorloge. Deze Rolex werd speciaal ontwikkeld voor piloten en kan twee tijdzones tegelijk weergeven. In 2017 werd de Rolex van Paul Newman nog verkocht voor 15 miljoen euro. Wat brengt dit horloge op?

Kurt probeert iedereen warm te maken voor een aquagravure uit 2004 van de Belgische kunstenaar Bram Bogart. En Winnie haalt haar beste verkooptechnieken boven voor een exclusieve Delvaux-handtas. De tas bestaat uit maar liefst 64 verschillende stukken leer en het duurt acht uur om de handtas te maken.

