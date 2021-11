Eddy Planckaert bijt de spits af van zevende seizoen 'Het Huis': 'Ik was vanaf mijn geboorte een coureur'

Voor het zevende seizoen van 'Het Huis' nodigt Eric Goens opnieuw een reeks bekende, boeiende en intrigerende gasten uit. Ze verblijven 24 uur in het huis, afgezonderd van hun gewone leefwereld. Geen afleidingen, geen partners of kinderen, alleen de confrontatie met hun eigen leven passeert de revue.

In de fotokamer hangt de collage van hun leven, in de kinderkamer flitst hun jeugd voorbij en in de gevreesde sportkamer worden hun fysieke grenzen opgezocht. En wat onthullen de gasten 's avonds laat in alle intimiteit in de boomhut?

De eerste gast van het nieuwe seizoen is Eddy Planckaert. Eric Goens pikt Eddy met zijn oldtimerbusje op in Lesterny, een rustig dorpje in de provincie Luxemburg waar de Planckaerts wonen. Voor een keer moet Eddy niet de gastheer spelen in zijn eigen, drukbezette chambres d’hôtes, maar mag hij zelf eens te gast zijn in 'Het Huis'.

Bij aankomst wordt de toon meteen gezet. 'Eddy Planckaert, de succesvolle zakenman. Dan toch', zegt Eric plagend. 'Dat is al anders geweest hoor', lacht Eddy, verwijzend naar zijn faillissement begin jaren 2000. Een lach die de aflevering zal typeren. Elk verhaal, hoe moeilijk het soms ook is, wordt door de kasteelheer afgesloten met zijn guitige lach.

Kapotte kassei

Wanneer Eric en Eddy de Vlaamse heuvels in de buurt van het huis naderen, staat er Eddy meteen een verrassing te wachten: Eddy moet de laatste, steile kasseiheuvel opfietsen. Met zijn originele, groene trui uit de Ronde van Frankrijk komt Eddy zegevierend over de meet net voor het huis.

Eddy is nog maar net binnen wanneer hij zijn kassei van Parijs-Roubaix uit 1990 ziet staan in de woonkamer. Hij voelt even en knikt bevestigend: 'Het is de mijne, want hij staat los'. Toen de Planckaerts eens grote kuis hielden, gooide schoonzoon Christopher namelijk de kassei per ongeluk bij het afval. 'Zulke dingen kom ik dus tegen met die familie van mij.'

Verkeersongeval

Het had niet veel gescheeld of Eddy was zelfs nooit wielrenner geweest. Op zijn vijfde overleefde hij een zwaar verkeersongeval. Zijn vader en het buurmeisje dat meereed, overleefden het ongeval niet. 'Papa hing ingedrukt tegen het stuur, vol bloed. Een jaar later is hij aan de gevolgen van het ongeval overleden.' Met een krop in de keel kijkt Eddy in de fotokamer naar de foto van zijn vader. 'Ik heb met die mens nooit een deftig gesprek kunnen hebben.'

Het trauma brengt gedurende jaren hallucinaties met zich mee. Pas op dertigjarige leeftijd vindt Eddy de controle over zijn leven terug. Toch is het ook nadien niet altijd rozengeur en maneschijn. Eddy vertelt in 'Het Huis' openlijk over hoe diep hij zat na zijn faillissement. Maar hij gaf niet op. 'Ik ben uiteindelijk vanaf mijn geboorte een coureur geweest. Ik ben gelost, ik heb ver achter gezeten, maar ik ben teruggekeerd in het peloton. Ik heb mijn bevoorrading gepakt, ik heb gedemarreerd en ben uiteindelijk zelfs voorop gaan rijden.'

Christa

Eddy’s redding was zijn gezin, maar vooral zijn vrouw en eeuwige rots in de branding Christa. 'Ik moest op vijftienjarige leeftijd concurreren met mannen van achttien jaar met leren jassen om Christa te veroveren. Toen ik haar op een feestje ten dans vroeg op het nummer Verboden Dromen van Will Tura, nam ik haar vast en heb ik haar nooit meer losgelaten. 'Droom niet meer' zong ik richting die gasten. Ze was van mij.'

Als eerste ooit slaagt de kasteelheer erin om de verrassingsgast zelf te verrassen. Het wordt een warm en guitig weerzien. Eddy laat in 'Het Huis' geen enkele anekdote onbesproken. Wat is zijn band met geaborteerde schapen? En hoe heeft hij ervoor gezorgd dat Bernard Hinault toch niet meer dan vijf keer de Ronde van Frankrijk kon winnen? Kortom, het wordt een aflevering met een pure man vol onwaarschijnlijke verhalen.

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in 'Het Huis' de Nederlandse zanger Marco Borsato, acteur Kevin Janssens, tv-icoon Wendy Van Wanten, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, presentator Mathias Coppens, sportjournalist Aster Nzeyimana en televisiefiguur Ingeborg Sergeant.

'Het Huis' met Eddy Planckaert, dinsdag 2 november om 20.40 uur op Eén.