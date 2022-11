Duo's schreeuwen het uit in eerste 'Alex Agnew's Fear Factor'

Foto: © Play4

In de eerste aflevering van 'Alex Agnew's Fear Factor' zullen 4 duo's bestaande uit broers of zussen moeten samenwerken om familiedrama's te vermijden en dat gaat niet bij iedereen even vlot.

In de challenge Dokter Bibber 2.0 ondervinden de zussen Kelly en Virginie meteen dat het een pittige opdracht is: 'Het is alsof je crepeert'.

In deze challenge gaan de duo's elkaar blind moeten vertrouwen terwijl één van beiden sluipt door een parcours van lasers. Dit met een bril die het onmogelijk maakt om de lasers te zien. Het is dus aan hun broer of zus om hen te gidsen door de stralen. Klein detail: bij het raken van een laser krijgen ze allebei een elektrische schok. Om nog samen aan de familietafel te kunnen zitten zullen ze extreme challenges moeten overwinnen…Het duo dat als laatst overblijft, verzekert zich van een plek in de grote finale En dat allemaal om kans te maken op een prijs van 30.000 euro! Kandidaten van aflevering 1: Kelly (28) en Virginie (25) Muys (Oostende)

Gyhain (27) en Ekram (26) Sarrokh (Gentbrugge)

Florian (24) en Ruben (25) Wens (Kiezegem & Aarschot)

Angelo (27) en Romario (21) Beeckmans (Deurne & Merksem) 'Alex Agnew's Fear Factor', vanaf dinsdag 15 november om 21.00 uur op Play4 en Goplay.