Dr. Tomas Menovsky voert indrukwekkende hersenoperatie uit in 'Topdokters'

'Neurochirurgie is eigenlijk heel moeilijk te beschrijven. Het is zo verborgen in het hoofd, letterlijk en figuurlijk in de schedel'. In de tweede aflevering staat gerenommeerd neurochirurg Prof. Tomas Menovsky (UZA) centraal.

We zien hem aan het werk tijdens een zeer bijzondere ingreep bij een patiënte met het Moya Moya syndroom. Hij brengt 13 boorgaten aan in haar schedel om de doorbloeding van haar hersenen te verbeteren.

Dr. Menovsky: 'Neurochirurgie is eigenlijk heel moeilijk te beschrijven. Het is zo verborgen in het hoofd, letterlijk en figuurlijk in de schedel. De zwarte doos dat goed verborgen is.' Zijn collega in het operatiekwartier van het UZA, Dr. Sabine Maes, is de anesthesist die in deze aflevering wordt geïntroduceerd. We leren haar kennen tijdens de narcose van de vijfjarige Kornél en zien haar aan het werk tijdens de hersenoperatie van Dr. Menovsky. In het UZ Gent leren we kinderimmunoloog Prof. Filomeen Haerynck kennen. Zij ontvangt een jonge tiener op consultatie met een zeer zeldzame erfelijke immuunstoornis. 'Topdokters', maandag 12 april om 20.35 uur op Play4 en Goplay.be.