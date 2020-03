Dr. Bart Vanderheyden maandag in 'Topdokters'

Dr. Bart Vanderheyden is al meer dan 30 jaar arts bij het Belgische leger. De achtste aflevering van 'Topdokters' volgt hem bij zijn vertrek naar Niger, één van de armste landen ter wereld.

Terreurgroepen als IS zorgen er voor een constante dreiging en vluchtelingenstromen. Ook dr. Vanderheyden en zijn medische team worden blootgesteld aan het gevaar: 'Als je op zending toekomt krijg je altijd een hele hoop munitie, zo’n 250 patronen. Als medisch personeel rechtstreeks bedreigd worden is redelijk zeldzaam, maar in Somalië en in Rwanda hebben we toch onze wapens en munitie nodig gehad en hebben we ook effectief moeten vuren om ons te verdedigen. Dan gaat het over leven en dood van jezelf en je tegenstrever.'

Daarnaast werkt hij ook als chirurg in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Een patiënt die zwaargewond raakte bij een huisbrand wordt al drie weken beademd en in slaap gehouden. De brandwonden genezen heel slecht en een huidtransplantatie dringt zich op.

Dr. Marijke De Raes is met de Belgische Marine op missie naar West-Afrika. Ze gaan er hulgoederen leveren en opleidingen geven: 'Ik ben de enige dokter aan boord. Als je naar de westkust van Afrika gaat, is er in de wijde omgeving niemand die je gaat komen helpen.' Maar ook dokters kunnen (zee)ziek worden…

In Oost-Congo komt een jongen van 9 jaar samen met zijn papa op consultatie bij prof. Cadière. De jongen heeft erg veel last van een harde buik en heeft ernstige constipatie. 'Ik denk dat er 80% kans is dat hij binnen het jaar sterft als hij geen chemotherapie krijgt', weet prof. Cadière. Verder moet hij snel handelen wanneer een 24-jarige vrouw op spoed binnengebracht wordt met hevige buikpijn. Alles wijst op een gat in de darmwand, vermoedelijk veroorzaakt door een salmonellabacterie. De vrouw is in levensgevaar.

