Donna's hart breekt door videoboodschap van Nico: 'Het spijt me echt heel erg'

In de vrouwenvilla krijgt Donna tijdens het kampvuur een boodschap van Nico te zien. Hij wil namelijk iets vertellen wat hij al eerder wou opbiechten, maar niet durfde uit angst om haar kwijt te geraken.

'De reden waarom ik dit nu aan jou vertel, is omdat ik vind dat we beiden moeten ontdekken waar het probleem zit in onze relatie. Het spijt me echt heel erg. Ik hoop met deze boodschap dat je de connectie aangaat en je openstelt naar de persoon waar je je het beste bij voelt.'

De boodschap van Nico komt hard aan bij Donna. Waren Donna haar jaloerse gedachten, ook één van de redenen waarom het koppel meedoet aan 'Temptation Island', dan toch terecht?

'Temptation Island: Love or Leave', vrijdag 8 oktober om 20.35 uur op Play5 en GoPlay.be.