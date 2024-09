Donderdag unieke inkijk op de dienst Slachtofferonthaal in 'Het Parket'

In aflevering 2 van 'Het Parket' krijgt magistraat Julie te maken met een verontrustende gezinssituatie. Een man heeft twee belagingsdossiers lopen en heeft al een waslijst aan veroordelingen wegens geweld tegen zijn ex-partners.

Na een jarenlange opsluiting is hij opnieuw in de fout gegaan, dit keer bij een nieuwe ex. Het dossier belandt daarna ook bij Annemie van de dienst Slachtofferhulp. Zij werkt al 27 jaar als justitieassistent op de dienst Slachtofferonthaal. Ze contacteert het slachtoffer om haar te begeleiden in de zaak, maar ook vooral om een luisterend oor te bieden.

Magistraat Nadine trekt mee op pad met de politie om een mogelijke drugsplantage op te rollen. Doordat ze mee ter plaatse gaat, wordt er een administratieve rompslomp vermeden. Maar er is meer aan de hand, want op het adres waar de cannabisgeur vandaan komt, blijkt een gezin met jonge kinderen te wonen. Nadine gaat dus niet enkel mee in het kader van het drugsonderzoek, maar ook om een mogelijke verontrustende opvoedingssituatie vast te stellen. Eens Nadine ter plaatse is, wordt duidelijk hoe schrijnend de situatie is. Er worden verschillende potten met cannabis gevonden, de toestand van de woning is erbarmelijk en er staat schimmel op de muren.

Tot slot krijgt Annemie van Slachtofferonthaal een dossier binnen over een tiener die uit het leven gestapt is. Ze belt meteen de ouders op om te laten weten dat zij de contactpersoon is voor al hun vragen. De verslagenheid is uiteraard groot bij de ouders, en daar krijgt Annemie het ook even moeilijk mee.

'Het Parket', donderdag 12 september om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.