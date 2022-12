Donderdag kan je kijken naar 'Karen Damen De Musical'

De lente van 1986. Op haar communiefeest krijgt een jonge Karen Damen een hoofdtelefoon en een radio-cassettespeler cadeau. En alsof toeval niet bestaat wint Sandra Kim die avond ook het Eurovisiesongfestival met J'aime la vie.

Dat een plus een niet zomaar twee, maar K3 zou worden stond toen al in de sterren geschreven. Dat de drie meisjes zo een aardverschuiving zouden veroorzaken met oneindig veel hits, films, sitcoms, musicals en vooral vele fans ook niet.

De successen volgen elkaar op, maar er is ook altijd een keerzijde aan de medaille. ​ Karen verliest op korte tijd haar liefste moeke en haar ongeboren baby en durft ook te tonen dat niet alles steeds Perfect loopt achter de schermen. Maar doorheen alle ups en downs heeft ze de harten van Vlaanderen gestolen door vooral - overal en altijd- zichzelf te blijven.

James Cooke: 'Karen zal altijd een heel speciaal plekje in mijn leven hebben. Het was met haar dat ik mijn allereerste stappen in TV-land durfde zetten. En nu vond ik het tijd om eens iets bijzonders terug te geven. Ik denk dat we over haar leven zelfs twee musicals kunnen maken.'

'Karen Damen De Musical', donderdag 15 december om 21.00 uur op Play4 en Goplay.be.