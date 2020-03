Dit zijn de nieuwe singles van 'First Dates'

Eén opende vorige week voor het eerst het Vlaamse 'First Dates'-restaurant. Elke aflevering leren de kijkers een diverse groep singles kennen, op zoek naar de ware liefde.

De zenuwen en kriebels die gepaard gaan met zo'n eerste afspraakje zijn heel herkenbaar.

Bijgestaan door de vaste restaurantstaf leren de singles elkaar tijdens een romantisch etentje beter kennen en laten ze in hun hart kijken, in de hoop dat de vonk overslaat. Na hun First date beslissen de singles of ze elkaar opnieuw willen ontmoeten tijdens een tweede afspraakje. Schiet Cupido raak… of mist hij zijn doel?

Leer hier alvast enkele nieuwe singles van volgende week wat beter kennen:

Kiara (24) uit Lokeren (maandag 9 maart)

De 24-jarige Kiara komt uit Lokeren en zit momenteel in haar laatste jaar klinische psychologie. Ze is geboren met een visuele beperking, waardoor ze uit elk oog slechts voor een tiende zicht heeft. Daardoor kan ze niet autorijden en moet ze in de cinema altijd vooraan zitten. Alles loopt momenteel op rolletjes in Kiara's leven, enkel in de liefde wil het voorlopig niet lukken. Ze vindt zichzelf best kritisch als het op de liefde aankomt; er moet een klik zijn.

Kiara is een grote 'Game of Thrones'-fan en heeft drie keeshondjes die haar druk bezighouden. Toeval of niet, ook date Jelle is gek van 'Game of Thrones' en heeft een keeshondje. Aan gemeenschappelijke interesses alvast geen gebrek.

Louis (26) uit Nieuwpoort (maandag 9 maart)

Louis is een 26-jarige kok in een sterrenzaak uit Nieuwpoort. Naar eigen zeggen is hij best wel kritisch wanneer hij in andere restaurants gaat eten, wat gastheer Patrick toch wat zenuwen oplevert. Deze date is de eerste first date/blind date van Louis. Met de Brugse Tineke heeft hij heel wat gemeen: beiden spelen graag golf en zijn helaas een ouder verloren aan kanker.

Iris (29) uit Turnhout (donderdag 12 maart)

De 29-jarige Iris uit Turnhout is een fleurige verschijning. Met haar vele tattoos en piercings springt ze meteen in het oog. In het dagelijkse leven werkt ze als poetshulp, na de uren speelt ze met vuur als Miss Daxy. Haar grootouders zijn haar grote voorbeeld in de liefde: na 75 jaar samenzijn houden ze nog altijd oprecht van elkaar. Dat wil Iris ook.

Iris' match Fernanda is geen onbekende; in het verleden zijn ze al eens op date geweest. Beide dames houden van tattoos en werken als poetshulp. Ook hun kinderwens hebben ze gemeen met elkaar.

Hugo (69) uit Dendermonde (donderdag 12 maart)

De 69-jarige Hugo is gepensioneerd en afkomstig uit Dendermonde. Hij vindt een verzorgd uiterlijk heel belangrijk en draagt zelf geregeld een kostuum. Zijn match Linda denkt er net zo over. Beide houden van savoir-vivre in het leven. Hugo brengt als ijsbreker een geschenkje mee voor Linda: een sleutelhanger van Cupido met een begeleidend tekstje erbij dat wel bij haar in de smaak valt.

'First Date's, elke maandag en donderdag om 21.25 uur op Eén en op Eén via VRT NU.