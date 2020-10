Dit zijn de liedjes voor de 5de show van 'The Masked Singer'

Na de exit van Monster, Libelle, Otter en Duiveltje zijn er nog maar 6 Masked Singers. Wie wordt er ontmaskerd in de 5de show van 'The Masked Singer'?

Op vrijdag 16 oktober is er alweer een nieuwigheid in 'The Masked Singer': de face-off. Daarin zingen 2 Masked Singers voor het eerst samen een extra nummer, de ultieme overlevingsstrijd om toch maar niet ontmaskerd te worden.

Maar eerst zijn er 3 duels. Zeemeermin bijt de spits af tegen Wolf. Party animal Aap staat tegenover Suikerspin en Duiker neemt het op tegen Koningin.

Dit zijn de liedjes voor de 5de show:

Aap: 'Creep' van Radiohead

Duiker: 'Heartbreaker' van Loïc Nottet

Koningin: 'Always Remember Us This Way' van Lady Gaga

Suikerspin: 'Never Seen The Rain' van Tones And I

Wolf: 'Leave A Light On' van Tom Walker

Zeemeermin: 'Bang Bang' van Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj

'The Masked Singer', show 5, vrijdag 16 oktober om 20.40 uur op VTM.



Hier alvast een preview:





