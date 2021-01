Dit zijn de drie nieuwe bewoners van het 'Big Brother'-huis

De exit van Ziko én het vrijwillige vertrek van Theo laten niemand onberoerd in het 'Big Brother'-huis. Daar komen de spannende games, geheime opdrachten en het wekelijkse boodschappenspel nog bij.

Als klap op de vuurpijl werden de bewoners vandaag in het Gemaskerd Bal spel verrast met drie nieuwe bewoners: Julie, Michel en Patrick. Hoe zal het ze vergaan met z’n veertienen in het huis?

Julie, 34 jaar (Affligem, BE)

'Ik heb wel een karakter dat voor anderen soms niet makkelijk is om mee te leven'

De jonge ondernemer Julie heeft drie kinderen van 11, 9 en 4 jaar oud. Ze is altijd enthousiast, staat stevig in haar schoenen en zal niet snel opgeven. Ze runt twee kinderdagverblijven en gaat elke dag met plezier naar haar werk. Sinds het overlijden van haar vader een jaar geleden en de moeilijke periode die daarop volgde heeft Julie een andere kijk op het leven, ze wil dingen zien en meemaken. Julie is een enorme control freak, alles moet op haar manier en ze laat zich niet in een hoek plaatsen. Wel heeft ze een gevoelige kant, maar die laat ze niet snel zien.

Michel, 36 jaar (Maarssen, NL)

'Al heel mijn leven ben ik een beetje van het extreme geweest'

Deze sympathieke en knappe man zal wellicht vele harten sneller laten slaan. De 36 jarige Michel heeft al veel gedaan en gezien in zijn leven en ziet 'Big Brother' als zijn nieuwe uitdaging waar hij zich vol op kan storten. Toen hij zeventien was, is Michel bij de mariniers gegaan. Hij heeft hier twaalf jaar lang gewerkt en verscheidene uitzendingen gedaan. Daarna maakte hij de overstap naar persoonsbeveiliging. 'Big Brother' is voor hem een missie zoals hij er al vele volbracht heeft.

Patrick, 59 jaar (Schoten, BE)

'Bij 'Big Brother' kun je je leven op stop zetten, dat lijkt me een uitdaging die ik ergens anders nooit zal vinden'

Patrick is een hardwerkende man, ondernemer en vader van twee zonen. 25 jaar geleden is zijn vrouw omgekomen in een ernstig auto-ongeval. Deze periode was voor Patrick ontzettend zwaar en om het verlies te verwerken heeft hij zich volledig op zijn werk gestort. Hij begon zijn fietsenwinkel, een kledingzaak en een broodjeszaak, daarnaast heeft hij zijn twee zonen alleen grootgebracht. Tot op heden is Patrick nog steeds full time bezig met zijn werk, het zal voor hem dan ook de grootste uitdaging zijn om dit alles los te laten.