Dit zie je in oktober op de Disney Channels

Phineas en Ferb zijn terug voor nóg meer uitvindingen, chaos en zomerse avonturen! Terwijl Candace opnieuw alles op alles zet om haar broertjes te ontmaskeren, probeert Perry het Vogelbekdier in het geheim de snode plannen van Dr. Doofenshmirtz te dwarsbomen.

Verwacht hilarische nieuwe ideeën, muzikale momenten en vertrouwde gezichten

Vanaf 6 oktober, elke maandag t/m donderdag om 8.00 uur en 17.15 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MIRACULOUS: VERHALEN VAN LADYBUG EN CAT NOIR

Twee middelbare scholieren worden gekozen om de beschermers van Parijs te worden: Ladybug en Cat Noir. Met behulp van hun magische juwelen, de Miraculouses, krijgen ze bijzondere krachten. Terwijl ze het opnemen tegen steeds gevaarlijkere superschurken, moeten ze ook hun dubbele leven als tieners in evenwicht houden en hun ware identiteit voor elkaar verborgen houden.

Vanaf 11 oktober, elke zaterdag en zondag om 9.15 uur en 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE

In de vervolg serie van 'Wizards Waverly Place' volg je een inmiddels volwassen Justin Russo, die kiest voor een normaal leven met zijn gezin: Giada, Roman en Milo. Wanneer zijn zus Alex hulp zoekt voor de jonge tovenaar Billie, moet Justin zijn magische vaardigheden opnieuw inzetten. Terwijl hij Billie begeleidt, balanceert hij zijn dagelijkse verantwoordelijkheden en beschermt hij de toekomst van de Tovenaarswereld.

Van 27 oktober t/m 30 oktober om 19.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

ZOMBIES 4

In 'Zombies 4: Dawn of the Vampires' keren Zed en Addison terug, dit keer als begeleiders op een zomerkamp. Wat begint als een vrolijk avontuur verandert al snel in een gevaarlijke strijd wanneer ze verstrikt raken in de eeuwenoude rivaliteit tussen de mysterieuze Daywalkers en de machtige Vampiers. Samen met hun vrienden moeten ze de spanningen zien te sussen voordat een nog groter gevaar alles verwoest.

Zaterdag 25 oktober om 11.00 uur en 18.30 uur op Disney Channel.

STUNT

HALLOWEEN

De hele dag staat in het teken van de spannendste spooky afleveringen. Ga mee op avontuur en beleef de leukste Halloween-sferen op Disney Junior.

Bekijk op vrijdag 31 oktober vanaf 8.05 uur op Disney Jr.

STUNT

BLUEY & FRIENDS

'Bluey and Friends' neemt je mee in de vrolijke wereld van Bluey, een nieuwsgierige en energieke pup, die samen met haar zusje Bingo en een bont gezelschap van vriendjes de meest fantasierijke avonturen beleeft. Of ze nu spelen, leren of gewoon samen lachen, elk verhaal draait om creativiteit, vriendschap en de magie van het dagelijks leven.

Van maandag 6 oktober t/m vrijdag 10 oktober om 15.50 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Spidey en zijn geweldige vriendjes volgt Peter Parker (Spidey), Miles Morales (Spin) en Gwen Stacy (Ghost-Spider) terwijl ze samen de stad beschermen tegen beruchte schurken. Met teamwork, superkrachten en veel plezier laten ze zien dat helden zijn draait om samenwerken en anderen helpen.

Van maandag 27 oktober t/m vrijdag 31 oktober om 8.05 uur en 15.25 uur op Disney Jr.