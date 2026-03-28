Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Tim is het kotsbeu en Niels probeert Britney gerust te stellen. Robin heeft examenstress. Andreas wordt gealarmeerd. Femke laat de moed nog niet zakken, Lyn gooit olie op het vuur tussen Thilly en Tim. Anna neemt een verrassende beslissing. Er hangt spanning tussen Lyn en Robin en Cézar neemt afscheid. Britney wil Femke helpen. Het afscheid van Anna en Selin kent een onverwachte wending. Nancy richt haar pijlen op Cody. Rosa staat gepakt en gezakt voor Femke's neus. Tom neemt het advies van Lyn ter harte.

Maandag 30 maart 2026 – aflevering 6045

Tim is de situatie kotsbeu. Niels probeert Britney gerust te stellen. Robin kampt met examenstress maar krijgt steun van de mensen rondom hem. Christine stelt Peter een belangrijke vraag en ook Anna krijgt er één voorgelegd. Andreas wordt gealarmeerd door een conversatie die hij opvangt tussen Peter en Marie.

Dinsdag 31 maart 2026 – aflevering 6046

Rosa vreest dat Femke slecht nieuws te wachten staat maar zij laat de moed nog niet zakken. Robin krijgt het moeilijk met de voorbereiding op zijn taalexamens. Andreas maakt zich zorgen om zijn mama. Thilly en Tim raken helemaal van elkaar verwijderd en dan gooit Lyn ook nog eens olie op het vuur. Selin spreekt haar bewondering uit voor Anna die een verrassende beslissing neemt.

Woensdag 1 april 2026 – aflevering 6047

Lyn kan met haar twijfels terecht bij Tom. Selin beseft wat ze zal moeten missen en ook Anna worstelt met haar vertrek. Andreas probeert zijn mama te waarschuwen, al drukt zij zijn bezorgdheden de kop in door duidelijkheid te stellen. Tussen Robin en Lyn hangt er een vreemde spanning. Cézar neemt afscheid.

Donderdag 2 april 2026 – aflevering 6048

Britney wil Femke helpen nu ze worstelt met Judith en biedt zich aan als nieuwe loopbuddy. Andreas verrast zijn mama door een onverwachte keuze te maken; al zorgt deze actie ook voor extra inzichten over zichzelf. Nancy heeft het advies van Femke genegeerd; hoe zal ze reageren? Lyn staat met haar koffers bij Tom. Selin en Anna’s afscheid neemt een onverwachte wending…

Vrijdag 3 april 2026 – aflevering 6049

Cody krijgt de wind van voren van Nancy. Robin is nerveus voor zijn examen en ontwijkt Therese. Femke kan het nauwelijks geloven wanneer Rosa gepakt en gezakt voor haar neus staat, klaar om te vertrekken. Het vertrouwen van Tom in Lyn groeit en hij neemt dan ook graag haar advies ter harte.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

