Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Judith wordt met de minuut ongeruster. Emma geniet van een mooie avond en Nancy komt tot een besef. Femke heeft advies, Peter krijgt onverwacht bezoek. Andreas botst op zijn eigen limieten. Frank biedt Lyn hulp en Eddy werkt op de zenuwen. Judith is stomverbaasd. Simonne zoekt toenadering tot Lyn.

Maandag 3 november 2025 – aflevering 5940

De ongerustheid van Judith groeit met de seconde. Cody heeft een conflict in het ziekenhuis. Simonne bijt van zich af wanneer Rosa haar aanspreekt. Nancy beseft dat ze zichzelf helemaal kwijt is. Emma geniet na van een fantastische avond.

Dinsdag 4 november 2025 – aflevering 5941

Femke heeft advies voor haar mama. Lyn klopt aan bij Tim, die wat gezelschap kan gebruiken. Een gloed van glinstering hangt over Emma en daar zit niet alleen Andreas voor iets tussen.

Woensdag 5 november 2025 – aflevering 5942

Er staat onverwacht bezoek voor de deur van Peter. Een gevoel van dreiging overvalt Simonne en dat zorgt voor een rare reactie bij haar. Andreas verzekert zijn mama dat hij alles onder controle heeft, maar dan botst Andreas op zijn eigen limieten.

Donderdag 6 november 2025 – aflevering 5943

Een leuke avond eindigt anders dan gedacht voor Andreas. Nancy amuseert zich met Rosa. Peter heeft een leuke uitstap voorzien voor Tom. Frank biedt Lyn hulp aan. Eddy werkt iemand danig op de zenuwen.

Vrijdag 7 november 2025 – aflevering 5944

Judith is stomverbaasd wanneer ze op het matje wordt geroepen door haar overste. Marie loopt de Withoeve binnen waar Vince aan het werk is. Simonne zoekt toenadering tot Lyn.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

