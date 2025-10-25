Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Een onverwachte ontmaskering en een zotte verrassing in 'The Masked Singer'
zaterdag 25 oktober 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Eddy heeft het stilaan gehad en Simonne is nog altijd kwaad. Emma verrast Andreas, Judith en Anna maken plannen en Lyn verontschuldigt zich bij Frank. Tom heeft het zwaar. Nancy heeft de nacht op een onverwachte plek doorgebracht. Peter confronteert Andreas met zijn leugens. Selin vliegt uit tegen haar dochter, Niels nodigt Nancy uit. Marie trekt in het appartement in. Judith krijgt een verontrustend bericht op het Halloweenfeestje.

Maandag 27 oktober 2025 – aflevering 5935
Het vat van Eddy begint stilaan vol te geraken. Dieter blijft bij zijn standpunt en laat dat goed merken. De kwaadheid van Simonne is nog niet gaan liggen maar Rosa probeert haar tot inzicht te brengen. Tom komt tot een pijnlijke constatatie.


Dinsdag 28 oktober 2025 – aflevering 5936
Emma verrast Andreas. Judith en Anna maken leuke plannen maar iemand zal forfait moeten geven. Femke is het niet eens met de beslissingen die Dieter en Nancy maken. Lyn excuseert zich bij Frank. Tim en Dieter maken leuke plannen.

Woensdag 29 oktober 2025 – aflevering 5937
Het steeds opnieuw incasseren van slecht nieuws valt Tom enorm zwaar. Thilly vreest dat Tim haar plan saboteert. Nancy heeft de nacht doorgebracht op een onverwachte plaats. Peter confronteert Andreas met zijn leugens.

Donderdag 30 oktober 2025 – aflevering 5938
Zowel Tom als Peter heeft even geen nood aan advies van hun respectievelijke moeder en schoonmoeder. Selin vliegt uit tegen haar dochter. Eddy verneemt belangrijk nieuws. Niels nodigt Nancy uit voor een feestje.

Vrijdag 31 oktober 2025 – aflevering 5939
Marie neemt haar intrek in haar nieuwe stek. Emma wordt helemaal betoverd. Tom moedigt Judith aan om zich te amuseren op het Halloweenfeestje, dat een groot succes lijkt te worden, maar dan krijgt ze een verontrustend bericht.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

