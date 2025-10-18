Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Femke en Dieter troosten elkaar en Simonne kan haar boosheid niet onderdrukken. Anna laat in haar kaarten kijken, Nancy en Eddy gaan naar Bar Madam. Peter vlucht naar kantoor en Tom heeft het moeilijk. Frank is streng voor Simonne, Karin moet stoom aflaten en Dieter is opgelucht. Andreas overvalt Emma, Simonne krijgt gelijk.

Maandag 20 oktober 2025 – aflevering 5930

De chagrijnigheid van Vince bezorgt Sunny kopzorgen. Femke en Dieter zoeken steun bij elkaar. Judith maakt zich zorgen over Anna. Simonne krijgt goede reviews over haar pottenbakken maar kan toch haar kwaadheid niet afschudden.

Dinsdag 21 oktober 2025 – aflevering 5931

Anna laat een heel klein beetje in haar kaarten kijken. Lyn heeft een cadeautje voor Frank tot groot ongenoegen van Simonne. Peter laat de steun toe die hem gegeven wordt. Nancy en Eddy gaan samen naar Bar Madam.

Woensdag 22 oktober 2025 – aflevering 5932

Simonne krijgt te maken met een tegenslag. Peter vlucht naar kantoor; hij wil even niet thuis zijn. Eddy wordt over en weer geslingerd tussen hoop en ergernis. Tom zit niet goed in zijn vel.

Donderdag 23 oktober 2025 – aflevering 5933

Dieter laat zich niet uit zijn kot lokken. Frank is streng voor zijn vrouw maar die lijkt zich niet te laten afschrikken. Emma hoopt op wat qualitytime met haar lief. Karin moet even stoom aflaten.

Vrijdag 24 oktober 2025 – aflevering 5934

Dieter is opgelucht tot grote verbazing van Rami. Marianne brengt Tom een bezoekje dat niet ongemerkt voorbijgaat. Andreas overvalt Emma en dat heeft consequenties. Simonne ziet haar gelijk bewezen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

