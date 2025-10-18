Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
zaterdag 18 oktober 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Femke en Dieter troosten elkaar en Simonne kan haar boosheid niet onderdrukken. Anna laat in haar kaarten kijken, Nancy en Eddy gaan naar Bar Madam. Peter vlucht naar kantoor en Tom heeft het moeilijk. Frank is streng voor Simonne, Karin moet stoom aflaten en Dieter is opgelucht. Andreas overvalt Emma, Simonne krijgt gelijk.

Maandag 20 oktober 2025 – aflevering 5930
De chagrijnigheid van Vince bezorgt Sunny kopzorgen. Femke en Dieter zoeken steun bij elkaar. Judith maakt zich zorgen over Anna. Simonne krijgt goede reviews over haar pottenbakken maar kan toch haar kwaadheid niet afschudden.


Dinsdag 21 oktober 2025 – aflevering 5931
Anna laat een heel klein beetje in haar kaarten kijken. Lyn heeft een cadeautje voor Frank tot groot ongenoegen van Simonne. Peter laat de steun toe die hem gegeven wordt. Nancy en Eddy gaan samen naar Bar Madam.

Woensdag 22 oktober 2025 – aflevering 5932
Simonne krijgt te maken met een tegenslag. Peter vlucht naar kantoor; hij wil even niet thuis zijn. Eddy wordt over en weer geslingerd tussen hoop en ergernis. Tom zit niet goed in zijn vel.

Donderdag 23 oktober 2025 – aflevering 5933
Dieter laat zich niet uit zijn kot lokken. Frank is streng voor zijn vrouw maar die lijkt zich niet te laten afschrikken. Emma hoopt op wat qualitytime met haar lief. Karin moet even stoom aflaten.

Vrijdag 24 oktober 2025 – aflevering 5934
Dieter is opgelucht tot grote verbazing van Rami. Marianne brengt Tom een bezoekje dat niet ongemerkt voorbijgaat. Andreas overvalt Emma en dat heeft consequenties. Simonne ziet haar gelijk bewezen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Thuis op tv
Maandag 20 oktober 2025 om 14u25  »
VRT 1
Nancy zoekt het ideale boek voor Marianne en krijgt een goede tip. Christine past op Leo, terwijl Tamara haar gedachten probeert te verzetten op het werk. Nora voert een moeilijk gesprek met haar dochter.
Maandag 20 oktober 2025 om 20u25  »
VRT 1
De chagrijnigheid van Vince bezorgt Sunny kopzorgen. Femke en Dieter zoeken steun bij elkaar. Judith maakt zich zorgen over Anna. Simonne krijgt goede reviews over haar pottenbakken maar kan toch haar kwaadheid niet afschudden.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 00u05  »
VRT 1
De chagrijnigheid van Vince bezorgt Sunny kopzorgen. Femke en Dieter zoeken steun bij elkaar. Judith maakt zich zorgen over Anna. Simonne krijgt goede reviews over haar pottenbakken maar kan toch haar kwaadheid niet afschudden.
Zondag 19 oktober 2025 om 23u30  »
VRT 1
Andreas krijgt een belangrijke mail. Marie zoekt Vince op. Britney heeft groot nieuws voor haar ouders die daar toch even van schrikken. Eddy spelt daarenboven Thilly ook nog eens de les. Peter doet zijn best met Jaan.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 14u05  »
VRT 1
Eddy beseft dat hij niet in de positie zit om iets te eisen. Simonne maakt zich zorgen over Lowie. Judith en Dries vertrekken op reis en opnieuw zet het Thilly aan tot denken. Vince verwondt zich tijdens het werk.

Verwante artikels