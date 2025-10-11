Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Eddy krijgt onverwacht bezoek, Marianne en Nancy ruziën en Tom heeft het moeilijk. Vince ontvangt belangrijk nieuws, Hannah heeft iets op te biechten en Andreas moet het kantoor alleen runnen. Simonne verontschuldigt zich bij Lyn. Nancy krijgt slecht nieuws en Sunny geeft vrijblijvend advies. Marie bezoekt Vince, Eddy spelt Thilly de les en Peter doet zijn best met Jaan.

Maandag 13 oktober 2025 – aflevering 5925

Er is onverwacht bezoek voor Eddy. Marianne maakt ruzie met Nancy, die zich ook al aangevallen voelde door Femke en Dieter. Ook Tom krijgt het hard te verduren van zijn moeder. Peter zoekt contact met zijn beste vriend.

Dinsdag 14 oktober 2025 – aflevering 5926

De dankbaarheid van Nancy is groot. Vince ontvangt eindelijk positief nieuws. Judith polst bij Selin of alles in orde is met haar na een aanvaring met een patiënt. Hannah moet iets opbiechten.

Woensdag 15 oktober 2025 – aflevering 5927

Peter heeft het niet gemakkelijk. Marie krijgt een cadeau in haar schoot geworpen. Eddy doet alle moeite van de wereld voor iemand speciaals. Andreas staat er alleen voor op kantoor.

Donderdag 16 oktober 2025 – aflevering 5928

Simonne biedt haar excuses aan bij Lyn terwijl deze laatste opnieuw bij Frank gaat aankloppen voor hulp. Nancy krijgt slecht nieuws te horen. Sunny geeft zijn huisgenoot vrijblijvend advies. Er staat onvoorzien bezoek voor de deur bij Anna.

Vrijdag 17 oktober 2025 – aflevering 5929

Andreas krijgt een belangrijke mail. Marie zoekt Vince op. Britney heeft groot nieuws voor haar ouders die daar toch even van schrikken. Eddy spelt daarenboven Thilly ook nog eens de les. Peter doet zijn best met Jaan.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

