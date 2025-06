Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Thilly moet geduld oefenen, Judith is niet te spreken over de acties van Karin. Robin is de hypocriete houding van zijn familie beu en Eddy steunt Vince. Britney is overstuur. Emma confronteert Thilly. Peter moedigt Andreas aan en Sunny ontdekt een speciale boodschap. De vrijgezellen van Waldek kent een onverwachte afloop. Tim spreekt Thilly moed in.

Maandag 9 juni 2025 – aflevering 5880

Het geduld van Thilly wordt op de proef gesteld, gelukkig krijgt ze wat dankbaarheid van Tim. Niels vindt dat Britney vreemd doet. Cédric doet een toenaderingspoging tot Andreas. Frank spreekt Robin de nodige moed in waardoor hij stappen zet. Judith is niet gediend met de acties die Karin heeft ondernomen.

Dinsdag 10 juni 2025 – aflevering 5881

Robin is de hypocriete houding van zijn familie beu, enkel Judith lijkt nog aan zijn kant te staan. Eddy laat Vince zien dat hij achter hem staat. Op haar laatste dag in de Withoeve heeft Femke wel een hele speciale vraag voor Marie. Britney is helemaal overstuur nadat Karin bij haar is langs geweest. Woensdag 11 juni 2025 – aflevering 5882

Emma spreekt Thilly aan op haar gedrag. Robin trekt de verkeerde conclusie. De spanningen tussen Judith en Tom kennen een nieuw hoogtepunt terwijl hij met Karin net op dezelfde lijn zit. Britney probeert haar papa iets duidelijk te maken. Donderdag 12 juni 2025 – aflevering 5883

Eddy lucht zijn hart bij een vriend. Thilly zet Emma voor voldongen feiten. Peter moedigt Andreas aan om bepaalde stappen te zetten. Tom is niet gediend van een opmerking die zijn zoon maakt. Sunny ontdekt een speciale boodschap gericht aan Therese. Vrijdag 13 juni 2025 – aflevering 5884

De vrijgezellen van Waldek wordt door Thilly onderbroken en kent daarna ook een onverwachte afloop. Andreas wil zijn mama iets belangrijks vertellen. Jaloerse gevoelens komen naar boven bij Cédric. Karin toont haar kwetsbaarheid bij Tom en Robin is getuige. Tim spreekt Thilly moed in.