Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Maandag 10 februari 2025 - aflevering 5795

Waldek geeft Robin een duidelijke boodschap en zelf verneemt hij van Adil hoe zijn nacht met Lyn was. Nancy ventileert haar ware gevoelens tegen Dieter die echter moeite lijkt te doen voor iemand anders. Eddy daagt niet op in Bar Madam nadat hij daar een afspraak had.



Dinsdag 11 februari 2025 - aflevering 5796

Nancy stelt zich vragen bij het gedrag van haar dochter. Judith haar verjaardag wordt stevig gevierd. Frank zoekt Eddy op; hij is furieus maar Eddy laat zich van zijn kant ook niet doen. Het angstzweet breekt Britney uit.



Woensdag 12 februari 2025 - aflevering 5797

De bezorgdheid om Britney is groot. Simonne en Frank fulmineren over de leugens die verspreid worden over hun dochter maar tegelijk vrezen ze de waarheid. Nancy beledigt Dieter. Karin en Marianne discussiëren over opvoeding.



Donderdag 13 februari 2025 - aflevering 5798

Eddy zoekt een oude maat op. Femke steunt haar zus tegen de zin van hun mama. De verbazing bij Judith is groot wanneer ze Tom ziet. Lowie komt te laat op kantoor. Adil heeft een verrassing voor Lyn.



Vrijdag 14 februari 2025 - aflevering 5799

Eddy krijgt bezoek. Robin ontdekt iets belangrijks. Britney begint te twijfelen aan haar eigen ideeën. Het is Valentijnsdag, maar helaas krijgt niet iedereen wat hij of zij wil. De ongerustheid van Simonne blijkt terecht.



'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

