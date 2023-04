Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2023

Tim en Dieter moeten in actie schieten, Maité is helemaal in shock. Frank zoekt Ilias en Harry krijgt een sprankeltje hoop. Vicky krijgt een brief van het gerecht, Tim en Sam krijgen onverwacht bezoek, Silke vraagt Niels om raad. Adil krijgt slecht nieuws. Zihame beleeft een moeilijke dag, Dries kan zich niet langer beheersen en Tim heeft een schuldgevoel.

Maandag 1 mei 2023 - aflevering 5431

Tim en Dieter moeten in actie schieten. Judith komt tot een enorm zwaar besef tijdens haar dienst op spoed. De toekomst wordt duidelijk voor Harry. Maité is helemaal in shock en maakt zich zorgen. Nora komt Zihame ophalen in de Withoeve.

Dinsdag 2 mei 2023 - aflevering 5432

Frank gaat op zoek naar Ilias. Angèle mag Bar Madam vroeger afsluiten en daar is ze blij om. Vicky hoort over de laatste stunt van Vince. Harry krijgt een sprankel hoop. Peter heeft een beslissing genomen. Woensdag 3 mei 2023 - aflevering 5433

Vicky krijgt een brief van het gerecht. Christine mobiliseert Viv om Adil bij te staan op het werk. Tamara is niet gediend met de houding van Bob. Tim en Sam krijgen onverwacht bezoek over de vloer. Donderdag 4 mei 2023 - aflevering 5434

Vicky en Sam sluiten een deal. Silke vraagt Niels om raad. Bob heeft het advies van Tamara opgevolgd, maar of het soelaas brengt is nog maar de vraag. Marthe en Robin moeten samen een huistaak maken. Adil krijgt slecht nieuws. Vrijdag 5 mei 2023 - aflevering 5435

Het wordt een moeilijke dag voor Zihame. Zal Karin haar slag thuishalen? Waldek brengt Adil een bezoekje. Dries kan zich niet langer beheersen en hij is niet de enige. Tim kampt met een enorm schuldgevoel.