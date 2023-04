Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 24 april 2023 - aflevering 5426

Harry krijgt telefoon van de politie. Vince is niet trots op zichzelf. Tom wil zich niet gewonnen geven. Lowie wijst zijn huisgenoten terecht. Bob zijn telefoon staat niet stil, tot grote ergernis van Tamara. Maité en Tim worden opgeroepen voor een ruzie.

Dinsdag 25 april 2023 - aflevering 5427

De teleurstelling van Frank in Ilias is groot. Dieter heeft binnenkort zijn examen voor de functie van hoofdinspecteur. Viv wil de spanningen die er hangen tussen haar huisgenoten aanpakken. Alexander speelt met vuur. Femke en Britney nemen elkaar in vertrouwen.

Woensdag 26 april 2023 - aflevering 5428

Christine geeft Harry onder zijn voeten. Waldek heeft moeite om gelukkig te zijn met de volgende stappen van Feniks. Vicky zit in zak en as. Dries laat zien dat hij niet opgeeft. Vince krijgt slecht nieuws van Femke. Bob weet Lowie te verrassen.

Donderdag 27 april 2023 - aflevering 5429

Silke probeert haar gedachten geordend te krijgen. Een ongelukkige uitspraak van Christine zet Lowie onder druk. Frank wil de rust in huis bewaren. De spanningen bij Feniks lopen op. De boekenclub komt samen. Lowie vraagt hulp aan Adil.

Vrijdag 28 april 2023 - aflevering 5430

Zihame blijft met opzet wat langer hangen bij Britney. Rosa geeft Karin goede raad. Christine laat haar goed hart spreken. Robin moet samen met Marthe aan een taak werken. Een verontrustend bericht doet Harry in paniek slaan.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op Eén.

