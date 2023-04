Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Vince komt te laat en Silke krijgt goed nieuws. Karin moet langs gaan bij de decaan. Joren vergeet een belangrijke afspraak. De cijfers bij Feniks vallen tegen en Tamara wil dat Dries niet opgeeft. Vicky spelt Ilias de les, Rosa en Femke hebben vragen bij de plannen van Karin en Tom staat oog in oog met Alexander. Nora excuseert zich bij Judith. Voor Lowie is de spanning te snijden. Ilias maakt een grote fout, op het advocatenkantoor komt een heel speciaal persoon binnen.

Maandag 17 april 2023 - aflevering 5421

Vince komt te laat op zijn werk en vreest voor de gevolgen. Silke krijgt goed nieuws. Frank raadt Ilias aan hulp te zoeken bij Peter. Karin moet langsgaan bij de nieuwe decaan. Een opportuniteit voor Feniks dient zich aan.

Dinsdag 18 april 2023 - aflevering 5422

Joren is een belangrijke afspraak uit het oog verloren. Vince heeft het lastig om alles te blijven combineren. Karin beseft dat de cijfers van Feniks geen hoge toppen scheren. Tamara wil dat Dries niet opgeeft.

Woensdag 19 april 2023 - aflevering 5423

Rosa en Femke weten niet goed wat ze moeten aanvangen met het plan dat Karin heeft uitgewerkt. Silke en Niels bezoeken Stefaan in de gevangenis. Maité denkt een doorbraak te hebben in de zaak waarmee Dieter en Tim bezig zijn. Vicky spelt Ilias de les. Alexander en Tom staan oog in oog in Bar Madam.

Donderdag 20 april 2023 - aflevering 5424

Bob is eerlijk tegen Tamara. Femkes idee wordt niet warm onthaald door haar medevennoten. Nora verontschuldigt zich bij Judith. De frustratie van Waldek groeit. De spanning is te snijden voor Lowie. Silke twijfelt en voelt zich schuldig.

Vrijdag 21 april 2023 - aflevering 5425

Ilias maakt een grote fout op zijn werk. Zihame plaagt Britney. Lowie is ontroerd door een geste van Bob. Karin geeft inkijk in haar toekomstplannen. Op het advocatenkantoor loopt er wel een heel speciaal persoon binnen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!