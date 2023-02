Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2023

Harry is over zijn toeren en Christine wordt stilaan minder boos. Waldek negeert Femke. De Valentijnsdate van Tim is een schot in de roos. Ilias heeft iets te verbergen, de vergadering bij Feniks wordt verstoord. Viv komt tot inzicht na een gesprek met Joren. Femke heeft een vervelende boodschap voor Nancy. Tom krijgt onverwacht bezoek.

Maandag 13 februari 2023 - aflevering 5376

Harry is helemaal over zijn toeren. De kwaadheid van Christine ebt weg. Dries moet een belangrijke zaak pleiten. Er hangt onwennigheid in de lucht tussen Silke en Ilias. Tim nodigt Sam uit voor een date. Waldek negeert Femke.

Dinsdag 14 februari 2023 - aflevering 5377

Waldek zoekt afleiding en loopt langs bij Adil. Daar krijgt hij meer afleiding dan verwacht en dan moet de grootste verrassing nog komen. Niet iedereen heeft aan Valentijn gedacht, maar de date van Tim is een schot in de roos… tot ze thuiskomen. Woensdag 15 februari 2023 - aflevering 5378

Ilias heeft iets te verbergen. De vergadering van Feniks wordt danig verstoord. Frank en Simonne maken plannen voor de paasvakantie. De 'vrijgezellen' van Adil krijgt vorm. Wanneer Tim over een testoptreden van The Intervention begint, stijgt de stress bij Dieter. Donderdag 16 februari 2023 - aflevering 5379

Dries biedt Harry de oplossing aan die hij zoekt. Een gesprek met Joren doet Viv tot inzicht komen. Femke moet haar mama een vervelende boodschap doorgeven. De nieuwsgierigheid van Christine steekt de kop op. Vrijdag 17 februari 2023 - aflevering 5380

De twijfel bij Harry blijft aanhouden. Vince start met een tweede job. Ilias krijgt een cadeau. Marianne schudt de boekenclub wakker en er wordt een nieuw boek gekozen. Tom ontvangt onverwacht bezoek op kantoor.