Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Eddy moet op de blaren zitten en Frank is gekwetst. Dries moet zijn plannen herzien, Tamara heeft de handen vol. Femke wil Vince helpen en Karin stuit op verzet. Angèle verjaart, Frank zoekt troost bij Pips en Ilias staat voor een verleidelijke keuze. Adil probeert Christine te troosten. Thilly zet Viv aan het denken. Simonnne beseft dat ze beter de waarheid spreekt.

Maandag 6 februari 2023 - aflevering 5371

Angèle berispt Eddy. Frank wordt heel hard gekwetst. De woorden van Dieter missen hun impact niet bij Vince. Silke doet haar best om het goed te maken met Ilias. Het schuldgevoel bij Marianne is groot. Een gesprek tussen Waldek en Karin dreigt de verkeerde kant uit te gaan.

Dinsdag 7 februari 2023 - aflevering 5372

Zowel Vicky als Ilias zijn verrast als ze bepaald nieuws vernemen. Dries moet zijn plannen herbekijken. Tamara heeft de handen vol met Christine haar ideeën. Zal Eddy zijn koelte kunnen bewaren? De podiumvrees van Dieter komt weer bovendrijven.

Woensdag 8 februari 2023 - aflevering 5373

Angèle verjaart vandaag. Karin stuit op verzet met haar plannen. Silke deelt het enthousiasme van Ilias niet. Femke wil Vince een helpende hand reiken. Judith kijkt uit naar haar avondje met Dries. Het is girls night ten huize Christine.

Donderdag 9 februari 2023 - aflevering 5374

Frank zoekt troost bij Pips, terwijl Simonne haar hart lucht op het werk. Er is een feestje in Bar Madam. Rosa wil het juiste doen, maar krijgt het deksel op de neus. Ilias staat voor een verleidelijke keuze.

Vrijdag 10 februari 2023 - aflevering 5375

Het onbehagen bij Christine is groot en Adil probeert haar te troosten. Febe is in de wolken en dan wordt ze nog extra verrast met een cadeau van haar peter. Een gesprek met Thilly zet Viv aan het denken. Simonne beseft dat ze beter de waarheid zegt tegen Frank.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op Eén.

