Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 6 november 2023 - aflevering 3966

Vanessa moet naar een conferentie voor conciërges. Carolin neemt vrijaf om haar vriendin te kunnen vergezellen. Helene mist André, die op vakantie is in Zuid-Afrika. Ze vraagt zich af waarom hij nog niets heeft laten weten. Wanneer ze van Michael hoort dat André hem wel gebeld heeft, voelt ze zich gekwetst. Alexandra aanvaardt met tegenzin de hulp van Christoph en belt de specialist die Eleni wil helpen.



Dinsdag 7 november 2023 - aflevering 3967

Hoewel Marcus haar nog steeds chanteert, kiest Alexandra toch voor Christoph. Leander heeft verrassend nieuws voor Eleni. Eleni is geïrriteerd wanneer haar moeder haar vertelt over de therapie in de Verenigde Staten. Erik klaagt over de rommel die Gerry maakt. Liesl, de kleindochter van een oude vriend van Alfons, komt onverwacht langs. Ze heeft problemen met haar fiets en vraagt hulp aan Max.



Woensdag 8 november 2023 - aflevering 3968

Alexandra wil dat Eleni naar de Verenigde Staten verhuist voor de therapie en ze zet Michael onder druk. Erik geeft toe dat hij financiële problemen heeft na het betalen van de bruiloft. Gerry stelt samen met hem een plan op. Erik is bang om dit aan Yvonne te vertellen. Max wil Leander helpen verhuizen, maar zijn gedachten zijn bij Liesl.



Donderdag 9 november 2023 - aflevering 3969

Eleni zoekt haar toevlucht in het appartement van Shirin en Valentina. Max is blij om Liesl terug te zien, maar ze heeft plannen om terug te vertrekken. Door een onverwachte actie van Carolin wordt haar vertrek uitgesteld en brengen zij en Max de rest van de dag samen door. Erik kan de verleiding niet weerstaan en zet al zijn geld in bij de paardenrennen.



Vrijdag 10 november 2023 - aflevering 3970

Valentina geeft zichzelf de schuld van Eleni’s situatie. Michael slaagt erin dit uit haar hoofd te praten. Max is in de wolken nadat hij Liesl gekust heeft. Wanneer hij ontdekt dat Carolin hen heeft proberen koppelen, is hij echter boos. Al zijn verdriet omtrent Vanessa komt weer naar boven. Gerry kijkt uit naar Shirins verjaardagsfeest en is benieuwd wat ze van zijn zelfgemaakt cadeau vindt.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

