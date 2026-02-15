Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.
Maandag 16 februari 2026 – aflevering 9324
Taye lijdt onder de woede van Paul. De spanningen tussen twee families in Ramsay Street lopen op.
Dinsdag 17 februari 2026 – aflevering 9325
Greg voelt de druk toenemen. Jane vindt een indringer. Andrew heeft een openbaring.
Woensdag 18 februari 2026 – aflevering 9326
Andrew wordt gedwongen actie te ondernemen. Holly krijgt te maken met de gevolgen van haar keuzes. Een bewoner voelt de muren op zich afkomen.
Donderdag 19 februari 2026 – aflevering 9327
Andrew en Felix staan tegenover elkaar. Vera blijft beschaamd achter. Sadie is in de war.
'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.
Kijktip van de dag
Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.
'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.