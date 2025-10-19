Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
zondag 19 oktober 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 20 oktober 2025 – aflevering 9260
Cara's instincten leveren resultaat op. Iemand maakt avances op Byron, terwijl iemand anders Sadie uit de weg wil ruimen. Wendy wordt verscheurd tussen haar werk en haar familie.


Dinsdag 21 oktober 2025 – aflevering 9261
Aaron moet een keuze maken. Sadie wordt geconfronteerd met de gevolgen van sabotage. Byron staat perplex over hoe ver iemand bereid is te gaan, terwijl Susan moeite heeft om Karl tevreden te stellen.

Woensdag 22 oktober 2025 – aflevering 9262
Aaron neemt eindelijk een besluit. Taye dingt mee voor de hoofdprijs, terwijl Karl Susans bedrog ontdekt.

Donderdag 23 oktober 2025 – aflevering 9263
Andrew en Holly gaan een stap te ver. Heeft Aaron zijn kans op een gelukkig einde verpest? Susan is van streek nadat Karl zijn mening geeft over zijn carrière.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!


Neighbours: A New Chapter op tv
Maandag 20 oktober 2025 om 13u30  »
Play 5
Wendy en Andrew blijven verdeeld. Aaron beseft dat hij in een heuse liefdesdriehoek is beland. En Taye lijkt zijn bijbaantje op te geven, of toch niet?
Dinsdag 21 oktober 2025 om 01u10  »
Play 5
Wendy en Andrew blijven verdeeld. Aaron beseft dat hij in een heuse liefdesdriehoek is beland. En Taye lijkt zijn bijbaantje op te geven, of toch niet?
Dinsdag 21 oktober 2025 om 02u40  »
Play 5
Wendy en Andrew blijven verdeeld. Aaron beseft dat hij in een heuse liefdesdriehoek is beland. En Taye lijkt zijn bijbaantje op te geven, of toch niet?
Dinsdag 21 oktober 2025 om 07u55  »
Play 5
Wendy en Andrew blijven verdeeld. Aaron beseft dat hij in een heuse liefdesdriehoek is beland. En Taye lijkt zijn bijbaantje op te geven, of toch niet?
Dinsdag 21 oktober 2025 om 13u35  »
Play 5
De waarheid over de duistere misdaden in Erinsborough komt steeds dichterbij. Taye sluit een gevaarlijke deal. Aaron eet van twee walletjes.

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

De oorlog begint steeds meer zijn tol te eisen: Reg Seekings lijdt aan nachtelijke angstdromen terwijl Tonkin voor het vuurpeloton staat. Een laatste avondmaal met een Duitse generaal biedt hem een glimp van hoop. In Termoli raakt Seekings bevriend met de achtjarige Matteo en zijn gezin. Eve duikt op midden in de chaos, vastbesloten om mee te vechten. Tonkins leven hangt ondertussen nog steeds aan een zijden draadje.

'Rogue Heroes', om 20.00 uur op VRT Canvas.

