Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 20 oktober 2025 – aflevering 9260

Cara's instincten leveren resultaat op. Iemand maakt avances op Byron, terwijl iemand anders Sadie uit de weg wil ruimen. Wendy wordt verscheurd tussen haar werk en haar familie.



Dinsdag 21 oktober 2025 – aflevering 9261

Aaron moet een keuze maken. Sadie wordt geconfronteerd met de gevolgen van sabotage. Byron staat perplex over hoe ver iemand bereid is te gaan, terwijl Susan moeite heeft om Karl tevreden te stellen.



Woensdag 22 oktober 2025 – aflevering 9262

Aaron neemt eindelijk een besluit. Taye dingt mee voor de hoofdprijs, terwijl Karl Susans bedrog ontdekt.



Donderdag 23 oktober 2025 – aflevering 9263

Andrew en Holly gaan een stap te ver. Heeft Aaron zijn kans op een gelukkig einde verpest? Susan is van streek nadat Karl zijn mening geeft over zijn carrière.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

