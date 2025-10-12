Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 13 oktober 2025 – aflevering 9256

Cara krijgt een confrontatie. Holly blijft Andrew steunen tijdens zijn emotionele zoektocht naar zichzelf. Max is enthousiast en bemoedigend na een aangename verrassing.



Dinsdag 14 oktober 2025 – aflevering 9257

Aaron zit vast in een driehoeksverhouding. Byron heeft een zeer directe bewonderaar. Karl heeft moeite met de veranderingen in zijn leven.



Woensdag 15 oktober 2025 – aflevering 9258

Aaron probeert de schade te beperken, terwijl Susan een gevaarlijk spelletje speelt. Terese worstelt met een lastige keuze.



Donderdag 16 oktober 2025 – aflevering 9259

Jane krijgt opnieuw met een familietragedie te maken. Holly wordt teleurgesteld door de mensen van wie ze houdt. Intussen heeft Wendy problemen met een nieuwe studente en gaat Cara op onderzoek uit.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

