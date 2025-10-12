Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Grote Jens komt de namen van de eerste pakken in 'The Masked Singer' op het spoor
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 13 oktober 2025 – aflevering 9256
Cara krijgt een confrontatie. Holly blijft Andrew steunen tijdens zijn emotionele zoektocht naar zichzelf. Max is enthousiast en bemoedigend na een aangename verrassing.


Dinsdag 14 oktober 2025 – aflevering 9257
Aaron zit vast in een driehoeksverhouding. Byron heeft een zeer directe bewonderaar. Karl heeft moeite met de veranderingen in zijn leven.

Woensdag 15 oktober 2025 – aflevering 9258
Aaron probeert de schade te beperken, terwijl Susan een gevaarlijk spelletje speelt. Terese worstelt met een lastige keuze.

Donderdag 16 oktober 2025 – aflevering 9259
Jane krijgt opnieuw met een familietragedie te maken. Holly wordt teleurgesteld door de mensen van wie ze houdt. Intussen heeft Wendy problemen met een nieuwe studente en gaat Cara op onderzoek uit.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


