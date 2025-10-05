Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Docureeks 'K3 Originals' volgt Karen, Kristel en Kathleen op weg naar hun langverwachte reünie
zondag 5 oktober 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 6 oktober 2025 – aflevering 9252
Susan speelt een gevaarlijk kat-en-muisspel. Ondertussen is Jane op zoek naar de waarheid en onderzoekt Byron een zorgwekkend mysterie.


Dinsdag 7 oktober 2025 – aflevering 9253
Terese krijgt te maken met onrust onder een van de bewoners. Aaron weet niet goed waar hij aan toe is, terwijl Byron Sadie verkeerd begrijpt. Holly doet Andrew een onverwacht voorstel.

Woensdag 8 oktober 2025 – aflevering 9254
Andrew en Holly beginnen aan een onverwachte reis. Karl is onzeker over zijn toekomst. De terreur die Erinsborough teistert, wordt eindelijk aangepakt.

Donderdag 9 oktober 2025 – aflevering 9255
Max krijgt een familieverrassing. Cara begint Taye te wantrouwen, terwijl Andrew en Holly een geheim verbergen. Wendy boekt een professionele overwinning.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Neighbours: A New Chapter op tv
Maandag 6 oktober 2025 om 13u10  »
Play 5
Terese dringt aan op de waarheid. Paul en Chelsea worden geconfronteerd met de gevolgen van hun leugens. En Taye's werk brengt hem in een lastig parket.
Woensdag 15 oktober 2025 om 02u05  »
Play 5
Paul en Terese staan op een tweesprong. Aaron doet een verrassende ontdekking over zichzelf. De werelden van Taye botsen.
Woensdag 15 oktober 2025 om 02u30  »
Play 5
Paul neemt een moeilijke beslissing. Aarons liefdesleven laait op. Taye worstelt om zijn geheime dubbelleven in stand te houden.
Woensdag 15 oktober 2025 om 07u45  »
Play 5
Paul neemt een moeilijke beslissing. Aarons liefdesleven laait op. Taye worstelt om zijn geheime dubbelleven in stand te houden.
Woensdag 15 oktober 2025 om 13u25  »
Play 5
Karl belandt in een dodelijke confrontatie. De problemen van Byron en Sadie nemen toe, terwijl Wendy een schokkend geheim ontdekt.

