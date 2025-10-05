Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 6 oktober 2025 – aflevering 9252

Susan speelt een gevaarlijk kat-en-muisspel. Ondertussen is Jane op zoek naar de waarheid en onderzoekt Byron een zorgwekkend mysterie.



Dinsdag 7 oktober 2025 – aflevering 9253

Terese krijgt te maken met onrust onder een van de bewoners. Aaron weet niet goed waar hij aan toe is, terwijl Byron Sadie verkeerd begrijpt. Holly doet Andrew een onverwacht voorstel.



Woensdag 8 oktober 2025 – aflevering 9254

Andrew en Holly beginnen aan een onverwachte reis. Karl is onzeker over zijn toekomst. De terreur die Erinsborough teistert, wordt eindelijk aangepakt.



Donderdag 9 oktober 2025 – aflevering 9255

Max krijgt een familieverrassing. Cara begint Taye te wantrouwen, terwijl Andrew en Holly een geheim verbergen. Wendy boekt een professionele overwinning.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

