Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 29 september 2025 – aflevering 9248

Karl belandt in een dodelijke confrontatie. De problemen van Byron en Sadie nemen toe, terwijl Wendy een schokkend geheim ontdekt.



Dinsdag 30 september 2025 – aflevering 9249

Karl vecht voor zijn leven. Terwijl Wendy moeite heeft om positief te blijven, waarschuwt Paul Susan over zijn vermoedens.



Woensdag 1 oktober 2025 – aflevering 9250

Wendy en Andrew blijven verdeeld. Aaron beseft dat hij in een heuse liefdesdriehoek is beland. En Taye lijkt zijn bijbaantje op te geven, of toch niet?



Donderdag 2 oktober 2025 – aflevering 9251

De waarheid over de duistere misdaden in Erinsborough komt steeds dichterbij. Taye sluit een gevaarlijke deal. Aaron eet van twee walletjes.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!