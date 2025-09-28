Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Kijkcijfers: donderdag 25 september 2025
zondag 28 september 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 29 september 2025 – aflevering 9248
Karl belandt in een dodelijke confrontatie. De problemen van Byron en Sadie nemen toe, terwijl Wendy een schokkend geheim ontdekt.


Dinsdag 30 september 2025 – aflevering 9249
Karl vecht voor zijn leven. Terwijl Wendy moeite heeft om positief te blijven, waarschuwt Paul Susan over zijn vermoedens.

Woensdag 1 oktober 2025 – aflevering 9250
Wendy en Andrew blijven verdeeld. Aaron beseft dat hij in een heuse liefdesdriehoek is beland. En Taye lijkt zijn bijbaantje op te geven, of toch niet?

Donderdag 2 oktober 2025 – aflevering 9251
De waarheid over de duistere misdaden in Erinsborough komt steeds dichterbij. Taye sluit een gevaarlijke deal. Aaron eet van twee walletjes.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Neighbours: A New Chapter op tv
Maandag 29 september 2025 om 13u30  »
Play 5
De intriges rond Erinsborough en Eirini escaleren. Paul is van slag na onthutsend nieuws.
Dinsdag 30 september 2025 om 01u05  »
Play 5
De intriges rond Erinsborough en Eirini escaleren. Paul is van slag na onthutsend nieuws.
Dinsdag 30 september 2025 om 02u40  »
Play 5
De intriges rond Erinsborough en Eirini escaleren. Paul is van slag na onthutsend nieuws.
Dinsdag 30 september 2025 om 07u55  »
Play 5
De intriges rond Erinsborough en Eirini escaleren. Paul is van slag na onthutsend nieuws.
Dinsdag 30 september 2025 om 13u40  »
Play 5
Janes angsten nemen drastisch toe. De stamboom van de familie Robinson-Ramsay zet Andrew aan het denken. En een speciaal persoon krijgt een warm welkom.

 Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Verwante artikels