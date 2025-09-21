Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Wat doe jij hier?': pianist Danny 'van De Notenclub' Wuyts staat als zanger op het podium van 'Sing Again'
zondag 21 september 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 22 september 2025 – aflevering 9244
Terese neemt een controversieel besluit. Karl wordt het slachtoffer van duistere machinaties. Wendy heeft er ondertussen genoeg van en laat zich gaan.


Dinsdag 23 september 2025 – aflevering 9245
Karl komt dieper in de problemen. Andrew probeert zijn onschuld te bewijzen, terwijl Sadie ontmoedigend nieuws krijgt voor een van de families.

Woensdag 24 september 2025 – aflevering 9246
Aaron geniet van zijn vakantie; misschien hangt er wel romantiek in de lucht. Krista en Leo nemen een beslissing over hun toekomst. De bewoners bundelen hun krachten om een ​​bedrieger te vangen.

Donderdag 25 september 2025 – aflevering 9247
Terese probeert haar angsten te overwinnen door zich in het diepe te gooien. Dex bedenkt een verrassend plan voor Taye, terwijl de waarheid Paul van zijn stuk brengt.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Neighbours: A New Chapter op tv
Karl komt dieper in de problemen. Andrew probeert zijn onschuld te bewijzen, terwijl Sadie ontmoedigend nieuws krijgt voor een van de families.

