Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 11 maart 2024 - aflevering 8924

Cara's wantrouwen jegens de familie Rodwell groeit door JJ's vreemde gedrag. Terwijl Reece de voormalige gasten van het hotel onderzoekt, krijgt ze bezoek van een ongewenste gast. Jane en Wendy starten een campagne om meer studenten aan te trekken, maar het plan van Jane verloopt stroef.



Dinsdag 12 maart 2024 - aflevering 8925

Mackenzie moet een harde waarheid onder ogen zien. Toadie, Terese en Nell gaan naar een gezinstherapie, waar Toadie geconfronteerd wordt met hun familieproblemen. Leo lanceert zijn whisky.

Woensdag 13 maart 2024 - aflevering 8926

Het onderzoek van Reece zorgt voor verwarring bij Byron en daardoor begint hij te twijfelen aan zijn relatie. Mackenzie en haar vrienden proberen te achterhalen wat Eden van plan was. Jane ontdekt dat Susan een geheim met zich meedraagt.

Donderdag 14 maart 2024 - aflevering 8927

Reece bezwijkt onder haar leugens en neemt Byron in vertrouwen over de zoektocht naar haar zus. Terese en Jane krijgen nieuws over de toekomst van Erinsborough. Wendy ontdekt het geheim van de familie Varga-Murphy.

