Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Opgelet! Vanaf nu tot aan de seizoensfinale eind juni zie je 'Milo' om 20.05 uur.

Maandag 2 juni 2025 – aflevering 251

Pol, Nora en Alice maken zich nog steeds zorgen over Milo. Liam confronteert Lou over haar verdwijning, maar Lou weet hem van zich af te schudden. Ondertussen probeert Jesse Robyn te overtuigen in België te blijven, terwijl Georges piekert over het verhitte gesprek met Pablo.

Dinsdag 3 juni 2025 – aflevering 252

Milo wordt verward wakker en vermoedt dat er iets niet klopt. Ondertussen zet Liam zich in voor de zoektocht naar haar en deelt hij zijn zorgen met Jesse. Sofia brainstormt samen met Noah over haar nieuwe boek, terwijl Hilde een belangrijke beslissing neemt over haar relatie met Rafael.

Woensdag 4 juni 2025 – aflevering 253

Milo en haar familie zijn opgelucht, maar de nasleep van haar verdwijning laat sporen na. Liam denkt te weten wie er achter de ontvoering zit, maar krijgt weinig gehoor. Ondertussen komt Otis in nauwe schoentjes te zitten en voelt ook hij zich onbegrepen. Bij Sofia bloeit de inspiratie op tijdens haar gesprekken met Noah.

Donderdag 5 juni 2025 – aflevering 254

Het weerzien tussen Milo en Liam verloopt stroef. Robyn vertrekt voorgoed naar het buitenland en Georges beseft dat hij haar moet leren loslaten. Pol is dolblij dat Milo terug is, dus Nora waagt haar kans en vraagt hem opnieuw te dansen. Wanneer Hilde Rafaels afscheidsbriefje leest, raakt ze van slag en besluit ze hem alsnog te contacteren.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

