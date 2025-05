Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Een nieuwe week, een nieuwe lading emoties, verrassingen en hartverwarmende momenten in 'Milo', de telenovelle op VTM. Opnieuw vier vaste afspraken deze week. Benieuwd naar wat er komt? Lees hier de vooruitblik op een nieuwe week 'Milo'.

Maandag 26 mei 2025 – aflevering 247

Na de show maakt Pablo eindelijk kennis met zijn dochters, terwijl Milo haar eerste solo-optreden geeft. Hilde blijft in Liam geloven en kiest zijn kant. Robyn en Victorine zingen samen, waarna Pablo haar een aanbod doet. Liam besluit Lou in te schakelen om de stalker te vinden. Intussen vertelt Pol Milo dat ze haar dromen niet mag opgeven voor iets of iemand anders, wat haar aan het twijfelen brengt.

Dinsdag 27 mei 2025 – aflevering 248

Pablo krijgt wat tijd met zijn dochters, maar Maud probeert dit te verhinderen. Lou en Liam liggen duidelijk in de clinch. Milo twijfelt over haar toekomst bij Kosmos en zoekt advies bij Johan. Robyn wil haar vader beter leren kennen en bedenkt een plan om meer tijd met hem door te brengen. Milo overweegt Liam te bezoeken, maar Jesse twijfelt of dat een verstandig idee is.

Woensdag 28 mei 2025 – aflevering 249

Victorine waarschuwt Robyn voor Pablo, terwijl Milo een belangrijke beslissing neemt. Sofia krijgt minder goed nieuws. Intussen beseft Liam dat hij beter de waarheid had verteld, waarna hij Milo gaat opzoeken. Otis wordt door Jesse betrapt en Hilde confronteert hem.

Donderdag 29 mei 2025 – aflevering 250

Alice alarmeert Pol en schakelt de politie in. Lou beschouwt Milo's afwezigheid meteen als een vermissing en ook Liam maakt zich ernstige zorgen. Rafael is onder de indruk wanneer hij Hildes huwelijksgeloften vindt. Jesse zoekt naar bewijs tegen Otis, terwijl Aron met de pers spreekt. Ondertussen maakt Sofia zich zorgen en hebben Pablo en Maud een belangrijk gesprek.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

