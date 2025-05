Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Een nieuwe week, een nieuwe lading emoties, verrassingen en hartverwarmende momenten in 'Milo', de telenovelle op VTM. Opnieuw vier vaste afspraken deze week. Benieuwd naar wat er komt? Lees hier de vooruitblik op een nieuwe week 'Milo'.

Maandag 19 mei 2025 – aflevering 243

Zelma maakt zich zorgen over het geldbedrag dat Otis plots kan neerleggen, ondanks haar opluchting dat de achterstallige huur eindelijk is betaald. Na het succesvolle optreden van No Direction stelt Aron voor om hun manager te worden. Terwijl de spanning toeneemt, wordt de winnaar bekendgemaakt in de podiumzaal. Milo trekt zich terug om na te denken, maar Liam wil met haar praten.



Dinsdag 20 mei 2025 – aflevering 244

Liam vraagt Hilde om met Milo te praten, maar het gesprek heeft het tegenovergestelde effect. Robyn en Jasmien bieden zich aan als backing vocals, maar Liam blijft vastbesloten. Hilde is gefrustreerd omdat Johan haar buitenspel heeft gezet bij het toonmoment. Ondertussen ontvangt Maud een foto van de chanteur en Pol realiseert zich het belang van een tweede kans.



Woensdag 21 mei 2025 – aflevering 245

Liam betrapt Fran en trekt zijn conclusies. Victorine en Robyn weten niet goed hoe ze moeten omgaan met het nieuws dat Pablo op komst is. Jesse wordt beschuldigd van de chantage en besluit samen met Otis uit te zoeken wie achter de beschuldigingen zit. Milo vindt de kaartjes van haar mama en vraagt haar papa om antwoorden. Intussen regelt Jesse een optreden voor Milo.



Donderdag 22 mei 2025 – aflevering 246

Milo legt een klacht neer bij Lou over haar stalker, maar Lou denkt te weten wie het is. Victorine ontwijkt Jesse, maar hij overtuigt haar toch. Hilde vertelt Milo het nieuws over Liam, terwijl Lou een gek idee heeft voor Sander. Intussen confronteert Pol Alice over de brief, maar haar geheugen laat haar in de steek.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

