Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Pol is van slag na een gesprek met Liam, Lou komt thuis met een mysterieuze zak. Robyn gooit alles in de strijd tijdens de preselecties. Victorine hoopt dat de rust terugkeert. Pol blijft vaag als Milo naar haar moeder vraagt. Fran en Liam vinden geen trouwdatum. Robyn en Victorine proberen kalm te blijven in een moeilijke situatie.

Maandag 5 mei 2025 - aflevering 235

Liam vertelt Milo's grote geheim, waardoor Pol helemaal van slag is. Nora blijf verrassend kalm en wijst hem op zijn fouten. Fran hoopt dat Liam het hele hoofdstuk 'Milo' nu achter zich kan laten. Ondertussen schakelt Robyn de hulp van Otis in, terwijl Lou thuiskomt met een mysterieuze zak.



Dinsdag 6 mei 2025 - aflevering 236

Pol omarmt Milo's grote droom en luistert samen met Nora trots naar haar optreden. Robyn gooit alles in de strijd tijdens de preselecties, terwijl Hilde onverwacht nieuws heeft voor Liam. Intussen hoopt Victorine dat de rust eindelijk terugkeert.

Woensdag 7 mei 2025 - aflevering 237

Milo zoekt antwoorden over haar moeder, maar Pol blijft vaag. Lou daagt Liam uit, terwijl Hilde sollicitaties houdt voor een nieuwe cafetariamedewerker. Robyn krijgt goed nieuws, maar de afperser laat opnieuw van zich horen. Donderdag 8 mei 2025 - aflevering 238

Pol laat Milo een bijzonder liedje horen, wat haar diep ontroert. Terwijl Pol twijfelt, is het voor Milo een belangrijk moment. Liam en Fran kunnen geen trouwdatum vinden, terwijl Rafael tijdelijk de dansrepetities overneemt. Ondertussen proberen Robyn en Victorine kalm te blijven in een lastige situatie.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!