Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

In de bakkerij loopt het volledig uit de hand. Nora neemt Milo in vertrouwen en Liam denkt dat Aron en Milo aan het kussen waren. Fran en Liam schakelen de politie in om de stalker te vatten. No Direction besluit om Otis uit de wind te zetten. De samenwerking tussen Pol en Nora verloopt ongemakkelijk.

Maandag 14 april 2025 - aflevering 223

De situatie in de bakkerij loopt volledig uit de hand. Pol blijft optimistisch, maar Milo twijfelt er sterk aan of Nora nog terugkomt. Ondertussen merkt Jesse op dat Milo ineens opvallend positief over Aron spreekt. Sofia wordt door Reveal beschuldigd achter Reveal te zitten, waarop Jasmien haar direct confronteert en uitleg eist.



Dinsdag 15 april 2025 - aflevering 224

Nora vertrouwt Milo toe dat ze verliefd is op Pol. Milo spoort haar aan eerlijk te zijn tegen hem, maar Nora is bang dat Pol gevoelens heeft voor Maud. Reveal beschuldigt ook Otis achter Reveal te zitten, waarop Hilde hem op het matje roept. Jesse plant intussen een zaadje in Milo's hoofd: misschien heeft ze wel gevoelens voor Aron?



Woensdag 16 april 2025 - aflevering 225

Liam denkt Milo en Aron te zien kussen. Hij rijdt van Duitsland terug naar Willebroek om bij Fran te zijn, waar hij Rafael voor het eerst ontmoet. Nora keert terug naar de bakkerij, tot grote vreugde van Pol. Ondertussen biecht Otis aan Victorine op dat hij nog steeds niet over Robyn heen is.

Donderdag 17 april 2025 - aflevering 226

Fran en Liam schakelen de politie in om de stalker te vatten. Robyn confronteert Milo over haar 'relatie' met Aron, waarna beelden worden verspreid op Reveal die de 'relatie' exposen. No Direction besluit Otis uit de wind te zetten als admin van Reveal. Ondertussen werken Nora en Pol ongemakkelijk samen in de bakkerij.



