Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Roxanne bedreigt Lou, Liam en Aron willen Robyn ontmaskeren en Alice en Georges staan nog nergens met de trouwplannen. Milo wordt (half) ontmaskerd, Fran eist een verklaring van Liam en Maud ontdekt dat Robyn aan het liegen was. Johan en Hilde komen een straf voor Robyn en Jesse overeen. Yves wil de samenwerking met Lou en Sander afblazen.

Maandag 10 maart 2025 - aflevering 207

Lou wordt bedreigd door Roxanne, die het filmpje waarin hij de diamant aanneemt van haar naar Hilde wil sturen. Liam en Aron beramen een plan om Robyn te ontmaskeren. Sofia en Sander besluiten een zoekactie op poten te zetten om Angelo te vinden. Alice maakt zich intussen zorgen om Georges die zich niet wil laten onderzoeken na slechte bloedresultaten.



Dinsdag 11 maart 2025 - aflevering 208

Lou is razend wanneer hij ontdekt dat Liam het filmpje aan Hilde en Johan heeft laten zien. Victorine en Otis stellen het reglement op voor de zangmarathon. Liam bereidt zich voor op Robyns optreden, vastbesloten om Milo te ontmaskeren. Alice en Georges staan nog nergens met de trouwplannen dus Nora en Pol helpen hen met een planning.



Woensdag 12 maart 2025 - aflevering 209

Het doek is gevallen en Milo is (half) ontmaskerd. Alice en Georges werken tot in de late uurtjes om hun huwelijk voor te bereiden. Fran eist een verklaring voor Liams obsessie met Milo. Liam blijft bij Hilde logeren na zijn ruzie met Fran en vertelt over Milo die de stem van Robyn was. Maud ontdekt intussen dat Robyn aan het liegen was over haar lamme stem.



Donderdag 13 maart 2025 - aflevering 210

Milo ontvangt haar laatste geld als stem van Robyn. Johan en Hilde bepalen een straf voor Robyn en Jesse, maar niet zonder enig gekibbel. Pol en Nora zijn intussen druk in de weer met de voorbereiding van het huwelijk. Sofia probeert zich sterk te houden, ondanks de zoektocht naar Angelo. Yves wil de samenwerking met Lou en Sander afblazen, maar geeft hen nog één laatste kans.



