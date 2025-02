Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo krijgt nieuws te horen dat haar aan het denken zet. De organisatie van de trouw loopt niet van een leien dakje. Liam vraagt Milo weer als backing vocal. Johan wil dat Hilde weer onderdirecteur wordt. Alice en Pol willen de ruzie met Georges en Maud bijleggen. Milo spelt Liam de les. Hilde is ongerust om Lou en Johan zit in met Angelo.

Maandag 24 februar! 2025 - aflevering 199

Robyn laat Milo weten dat ze nieuwe optredens heeft en vertelt het nieuws dat haar bompa gaat trouwen. Milo beseft dat ze nooit aanwezig kan zijn op het huwelijk, want dan zal haar grote geheim uitkomen. Intussen hebben Pol en Maud een eerste gesprek over de organisatie van de trouw, maar het loopt niet van een leien dakje.



Dinsdag 25 februari 2025 - aflevering 200

Liam vraagt Milo of ze weer backing vocal wil zijn, maar ze zegt dat het niet kan omdat ze andere verplichtingen heeft. Johan verneemt intussen dat Angelo veilig is en snel weer zijn normale leven kan opnemen. Terwijl de studenten hun energie kwijt willen tijdens een zangmarathon, wil Johan Hilde overtuigen om opnieuw onderdirecteur te worden.



Woensdag 26 februari 2025 - aflevering 201

Milo vindt niet alleen Liams geluksonderbroek terug, maar ook zijn dagboek van tijdens de opnames van 'De vrijgezel' waarin ze schokkend nieuws ontdekt. Alice en Pol willen hun ruzie met Georges en Maud bijleggen. Op Kosmos vragen Jasmien en Victorine toestemming bij Johan voor de zangmarathon.



Donderdag 27 februari 2025 - aflevering 202

Milo geeft toe dat ze in Liams dagboek gelezen heeft en spelt hem de les. Liam wil haar nog altijd als backing vocal en vraagt waarom ze hem afwijst. Terwijl Hilde ongerust is omdat Lou niet is thuisgekomen, is Johan meer bezorgd om Angelo die maar niet komt opdagen.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!