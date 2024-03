Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo tekent haar contract bij Maud, Sofia krijgt hulp van Stef en Lou confronteert Hilde. Sabine plant een verrassingsdiner met Pol. Milo krijgt bijles van Milan, maar ze verdenkt hem ervan dit als excuus te gebruiken om Fran te ontlopen. Koen manipuleert Hilde en Pol's avond draait op een sisser uit. Johan blijkt veel geld van de rekening te hebben gehaald. Alice blijft zoeken naar de perfecte match voor Pol.

Maandag 11 maart 2024 - aflevering 38

Milo tekent haar contract met Maud en krijgt zo haar eerste betaling. Ze stopt wat geld in de kassa van de bakkerij, maar merkt dat het kasboek niet klopt. Ondertussen overweegt No Direction om Robyn opnieuw in hun band op te nemen na haar indrukwekkende optreden. Sofia krijgt hulp van Stef nadat ze haar enkel verstuikt tijdens het joggen. Milo schrikt wanneer ze verneemt wie haar bijles zal geven.



Dinsdag 12 maart 2024 - aflevering 39

Milo krijgt haar eerste bijles van Liam. Lou confronteert Hilde met een klacht wegens huiselijk geweld tegen Koen. Hilde gaat op zoek naar antwoorden bij Koens ex, maar wordt door hem tegengehouden. Ondertussen plant Sabine een verrassingsdiner voor Pol met de hulp van Alice.



Woensdag 13 maart 2024 - aflevering 40

Milo vermoedt dat Liam de bijlessen gebruikt als excuus om Fran te vermijden. De school krijgt een negatief rapport van een veiligheidsinspectie, waardoor Hilde en Jesse snel oplossingen moeten vinden. Koen manipuleert Hilde door haar te doen twijfelen aan haar eigen intuïtie. Ondertussen bereidt Alice een verrassing voor voor Pol, maar de avond draait uit op een sisser.



Donderdag 14 maart 2024 - aflevering 41

Liam belooft Milo extra bijlessen, maar familiekwesties en jaloezie gooien opnieuw roet in het eten. Hilde ontdekt dat Johan veel geld van hun gezamenlijke rekening heeft gehaald. Stef en Sofia kunnen het goed met elkaar vinden. Alice blijft zoeken naar de perfecte match voor Pol.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

