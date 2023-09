Dit zie je deze week in 'Lisa' - NIEUW SEIZOEN!

De seizoensfinale van 'Lisa' ligt alweer van 1 juni achter ons. Hoog tijd dus om de draad weer op te pikken met het nieuwe én laatste seizoen van de populaire telenovelle. Gert zette het feestje van Lisa en Ben danig op zijn kop met het nieuws over Jonas. Benieuwd hoe dat afloopt!

Maandag 4 september 2023 - aflevering 434

Katja brengt Lisa op de hoogte van het verschrikkelijke nieuws. Het politie-onderzoek wordt uitgebreid met nieuwe gebeurtenissen. Stuk voor stuk wordt iedereen op de rooster gelegd. Vooral Suzanne heeft het moeilijk met de situatie.

Dinsdag 5 september 2023 - aflevering 435

Ben ziet dat Lisa het moeilijk heeft en doet een voorstel. Wanneer de politie haar pijlen richt op Vic, maakt Suzanne zich alleen maar meer zorgen. Katja heeft intussen haar eigen theorie en gaat zelf op onderzoek uit. Elke denkt dat Vic nu eindelijk iets kan betekenen voor haar op Massa.

Woensdag 6 september 2023 - aflevering 436

Ook Lisa wordt aan een pittige ondervraging onderworpen. Is ze verdacht? Suzanne is not amused wanneer blijkt dat Katja zelf op onderzoek uit gaat.

Donderdag 7 september 2023 - aflevering 437

Samen met Vic doet Katja enkele bijzondere ontdekkingen. Wat moeten ze doen? Zelfs Reinhout wordt door de politie op de rooster gelegd.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!