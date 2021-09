Dit zie je deze week in 'Lisa'! - NIEUW SEIZOEN!

'Lisa' is terug! De telenovelle pikt de draad op waar het verhaal begin van de zomer is geëindigd. Lisa moet verwerken dat Katja en Jonas getrouwd zijn. Zal ze er iets van zeggen of kruipt ze terug in haar schulp? En hoe gaat het verder met Massa? En Renee? Want zij moet bijna bevallen.... Stof genoeg voor een spannende eerste week!

Maandag 6 september 2021 - aflevering 116

Lisa heeft het niet makkelijk met het nieuws dat Katja en Jonas in Las Vegas getrouwd zijn. Ook Dorine staat niet te springen wanneer ze het nieuws van Jonas verneemt. Ze is wel opgelucht wanneer ze hoort dat het huwelijk nog niet rechtsgeldig is in België en dat ze daarvoor eerst naar het stadhuis van Vilvoorde moeten gaan. Jonas gaat meteen terug aan het werk wanneer hij hoort dat er een opdracht is bijgekomen voor een voedingssupplement voor zwangere vrouwen, Babyprom. Elke komt eindelijk te weten dat Lars en Pilar samen hebben geslapen en is helemaal van slag.

Dinsdag 7 september 2021 - aflevering 117

Lisa confronteert Katja met de advertentie op een datingsite. Ze krijgt ongepaste berichten over het filmpje waarin ze als kip verkleed is. Gert en Dorine zetten Katja in om Jonas te overtuigen toch al aan de campagne voor Babyprom te beginnen, hoewel nog niet alle resultaten van de laatste tests bekend zijn. Katja spreekt af met de vertegenwoordiger van Blackfield Pharma om haast te zetten achter de resultaten en bezorgt Jonas en Lisa al een reeks veelbelovende cijfers. Patrick, nog steeds overtuigd dat Frieda de Koninck een recensente is, gaat heel ver in zijn verwennerij.

Woensdag 8 september 2021 - aflevering 118

Na het incident met de eieren heeft Lisa schrik dat dr. Haentjes niet meer met haar wil samenwerken en dat ze dus uit het project wordt gezet. Dit vindt Katja een goede zaak, maar ze merkt dat Jonas hier niet gelukkig mee is. Pilar merkt dat Lars moeite heeft met de ruzie tussen hem en Elke en vermoedt zelfs dat hij spijt heeft dat ze met elkaar geslapen hebben. Elke heeft besloten om even niet meer bij Lars te verblijven en op hotel te gaan met haar danscollega's. Renée, die op Jonas' vraag weer bij Massa is komen werken, krijgt van Greet staaltjes Babyprom om uit te testen. Ze neemt er enkele mee naar huis. De moeilijke klant, Frieda de Koninck, die steeds bleef terugkomen naar de Keetal blijkt een recensente te zijn voor een rubriek over eten in een tijdschrift.

Donderdag 9 september 2021 - aflevering 119

Lisa en Jonas vertrouwen de situatie rond Babyprom niet helemaal. Ze zijn vastberaden om de waarheid over de veiligheid van Babyprom te achterhalen. Katja wordt steeds jaloerser op de band tussen Lisa en Jonas en verspreidt het gerucht dat dokter Haentjes en Lisa verliefd zijn op elkaar. Hoewel alles goed lijkt te gaan tussen Lars en Pilar, wordt het duidelijk dat Lars moeite heeft om Elke te vergeten. Renée neemt al een tijdje staaltjes van Babyprom. Wanneer ze met de auto naar een locatiebezoek rijdt in the middle of nowhere, staat ze in panne. Lisa en Jonas komen haar helpen.

Vrijdag 10 september 2021 - aflevering 120

Lisa en Jonas helpen Renée bevallen in de auto. Moeder en dochter stellen het goed, maar Lisa en Jonas ontdekken dat Renée Babyprom nam. Ze vermoeden dat dit verband houdt met de vroegtijdige bevalling van Renee. Jonas bespreekt dit met Gert en Dorine. Ze besluiten de laatste resultaten van het labo af te wachten. Gert en Dorine willen echter vooruit met de campagne en besluiten te starten met een pr-campagne. Hiervoor schakelen ze Katja, de nieuwe pr-verantwoordelijke, in.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!