Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 19 april 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 20 april 2026 – aflevering 8554
Bree herstelt in het ziekenhuis na de brutale aanval, terwijl Jo worstelt met de nasleep en oude trauma's. David probeert haar te steunen en zijn relatie met Lacey te herstellen.


Dinsdag 21 april 2026 – aflevering 8555
Adrian wil Cohen fulltime bij hem laten wonen, maar Roo twijfelt of Adrian wel klaar is voor die stap. Lacey vraagt Theo om samen met haar Summer Bay te verlaten.

Woensdag 22 april 2026 – aflevering 8556
Na een diepgaand gesprek met Roo neemt Cohen een beslissing over zijn toekomst. Harper waagt zich aan online daten, tot grote verbazing van Dana. Cash helpt een vriend, waardoor zijn bruiloftsplannen met Eden onder druk komen te staan.

Donderdag 23 april 2026 – aflevering 8557
Remi blijft Bree opzoeken in het ziekenhuis, ondanks haar verzoek om dat niet te doen. Wanneer ze hem uiteindelijk uitnodigt voor een gesprek, verloopt dat anders dan Remi had verwacht. John probeert Roo te overtuigen Cohen ruimte te geven zodat de jongen tijd met zijn vader kan doorbrengen.

Vrijdag 24 april 2026 – aflevering 8558
Bree laat Remi weten dat ze hem niet meer wil zien en ze dreigt zelfs met een straatverbod. Harper worstelt met het online daten en haar onzekerheden omtrent Archie. Sonny wordt door zijn ouders onder druk gezet om naar Dylans afstudeerceremonie te gaan.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Home and Away op tv
Vrijdag 1 mei 2026 om 19u05  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

'ChÃ¢teau Planckaert'

De familie keert terug naar Frankrijk, waar de renovatie van het kasteel eindelijk in een hogere versnelling gaat. De binnenwerken zijn gestart en dat geeft iedereen weer goede moed. Terwijl op het kasteel de hamers en het beton in het rond vliegen, ontbreekt een vertrouwd gezicht: Junior moet thuis revalideren na een nieuwe knieoperatie. Ook Elara krijgt met tegenslag te maken en belandt bij een Franse arts. Maar er valt ook wat te vieren. Iluna wordt 21 en de familie wil er een onvergetelijke dag van maken. Onvergetelijk is zeker ook het kanovaren. Eddy en Christa blijken allesbehalve natuurtalenten op het water, met hilarische momenten tot gevolg.

'Château Planckaert', om 20.05 uur op VRT 1.

Verwante artikels