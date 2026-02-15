Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Ruben Van Gucht, Metejoor, Astrid Coppens, Toby Alderweireld openen hun deuren voor nieuw seizoen 'Komen Eten'
Verrassing! Patrick Van Der Vorst mengt zich opnieuw onder de 'Stukken Van Mensen'-dealers

Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 15 februari 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 16 februari 2026 – aflevering 8509
Abigail ziet hoe Lacey onbeleefd is tegen Jo op het werk en brengt Mali op de hoogte. Ze besluit vervolgens de boekhouding over te nemen, terwijl Lacey aan Theo toegeeft dat er geen geld is. Dana probeert Bree zo goed mogelijk te steunen.


Dinsdag 17 februari 2026 – aflevering 8510
Abigail ontdekt dat de surfwinkel weinig inkomsten heeft en bedenkt samen met Lacey manieren om de verkoop te stimuleren. Leah en Justin vragen Irene om hulp tijdens hun afwezigheid. Tane en Jo gaan samen iets drinken.

Woensdag 18 februari 2026 – aflevering 8511
Tane vraagt raad aan Levi en Mackenzie. Harper besluit Archie mee te nemen naar Queanbeyan, terwijl Tane aan Jo uitlegt dat hij zich wil concentreren op het vaderschap. Mackenzie raakt van streek door een nieuwe negatieve test.

Donderdag 19 februari 2026 – aflevering 8512
Marilyn vraagt Dana om Cohen in de gaten te houden. Bree stelt vast dat hij een keelontsteking heeft en schrijft hem antibiotica voor. Levi besluit een vruchtbaarheidsonderzoek te laten doen.

Vrijdag 20 februari 2026 – aflevering 8513
Lacey bedankt Theo voor zijn hulp bij de surflessen, maar raakt geïrriteerd wanneer ze hem met David ziet praten. Remi biecht zijn geheim op aan Bree, terwijl Roo met Cash praat over haar plannen om bij Gary te gaan wonen.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Flikken Maastricht - Seizoen 19 (DVD)
DVD
Alf - Complete Collection (DVD)
DVD
Chernobyl (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM 2
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Columbus' met Wim Lybaert

Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.

'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    13:00
    VRT NWS journaal 13u
  • 11:00
    Winterbeelden
    13:35
    Sporza: Veldrijden
  • 11:40
    Sarah zingt
    11:45
    Casper en Emma
  • 09:40
    Geen uitzending
    11:45
    Benidorm Bastards
  • 11:30
    Selling Super Houses
    12:30
    De Meilandjes zonder Centen
  • 11:20
    9-1-1: Lone Star
    12:10
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:00
    Baywatch
  • 08:30
    Geen uitzending
    15:40
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:05
    Geen uitzending
  • 11:15
    Foodies & The City
    11:50
    De Dagschotel
  • 11:00
    FBI
    11:55
    C.S.I. New York
  • 11:10
    Geen uitzending
    12:10
    Borderforce USA: The Bridges
  • 11:20
    De Gastentafel
    12:00
    De wereld op je bord
  • 10:45
    Last Scene Alive: An Aurora Teagarden Mystery
    12:20
    Mark of a Serial Killer
  • 11:37
    De CFO podcast
    12:11
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 11:31
    Het appartement
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 11:35
    Winterse Kost
    12:20
    de Chalet, 3 chefs, een feest
  • 10:55
    Darby and Joan
    11:50
    The Good Ship Murder
  • 10:45
    First Dates Australia
    16:05
    The Mountain Between Us
  • 11:20
    NOS Olympische Winterspelen
    18:55
    NOS Studio Sport Voetbal
  • 11:35
    De Verandering
    11:51
    Wilde Ganzen
  • 11:40
    Dino Daan & Lucy
    11:55
    Peter Pan
Verwante artikels