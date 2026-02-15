Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 16 februari 2026 – aflevering 8509
Abigail ziet hoe Lacey onbeleefd is tegen Jo op het werk en brengt Mali op de hoogte. Ze besluit vervolgens de boekhouding over te nemen, terwijl Lacey aan Theo toegeeft dat er geen geld is. Dana probeert Bree zo goed mogelijk te steunen.
Dinsdag 17 februari 2026 – aflevering 8510
Abigail ontdekt dat de surfwinkel weinig inkomsten heeft en bedenkt samen met Lacey manieren om de verkoop te stimuleren. Leah en Justin vragen Irene om hulp tijdens hun afwezigheid. Tane en Jo gaan samen iets drinken.
Woensdag 18 februari 2026 – aflevering 8511
Tane vraagt raad aan Levi en Mackenzie. Harper besluit Archie mee te nemen naar Queanbeyan, terwijl Tane aan Jo uitlegt dat hij zich wil concentreren op het vaderschap. Mackenzie raakt van streek door een nieuwe negatieve test.
Donderdag 19 februari 2026 – aflevering 8512
Marilyn vraagt Dana om Cohen in de gaten te houden. Bree stelt vast dat hij een keelontsteking heeft en schrijft hem antibiotica voor. Levi besluit een vruchtbaarheidsonderzoek te laten doen.
Vrijdag 20 februari 2026 – aflevering 8513
Lacey bedankt Theo voor zijn hulp bij de surflessen, maar raakt geïrriteerd wanneer ze hem met David ziet praten. Remi biecht zijn geheim op aan Bree, terwijl Roo met Cash praat over haar plannen om bij Gary te gaan wonen.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.
Kijktip van de dag
Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.
'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.