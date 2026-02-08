Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 9 februari 2026 – aflevering 8504

Theo krijgt cash geld voor zijn auto, maar wordt later beroofd. Irene belt John om hulp en biecht uiteindelijk op wat er gebeurd is. Hij overtuigt haar om naar de dokter te gaan. Harper en Tane besluiten om samen beslissingen over Archie te nemen.

Dinsdag 10 februari 2026 – aflevering 8505

Remi speelt met Avalon en haar band. Lacey plaatst een advertentie en ontmoet de koper die Theo's geld heeft. Cash arresteert hem en Ryan, die in de buurt stond te kijken. Kirby vertrekt voor een wereldtour met de Chosen en neemt afscheid.



Woensdag 11 februari 2026 – aflevering 8506

Kirby en Eden beleven een laatste moment samen op het strand. Justin raadt Kirby een manager aan en geeft haar de nodige info. Abigail verrast Kirby bij haar vertrek, samen met Leah, Marilyn, Justin, Mackenzie en Bree. Remi blijft intussen achter bij Avalon.

Donderdag 12 februari 2026 – aflevering 8507

Marilyn vraagt Roo hoelang ze nog op contact uit de gevangenis gaan wachten. Hun brieven worden ongeopend teruggestuurd met een nota van de cipier dat er geen brieven meer gestuurd mogen worden. Eden en Sonny ontdekken dat Remi en Avalon het bed hebben gedeeld.



Vrijdag 13 februari 2026 – aflevering 8508

Irene raakt van streek wanneer Dana haar vraagt om te babysitten tijdens een meidenavond. Bree is boos, omdat ze vermoedt dat Sonny op de hoogte was van de uitspattingen van Remi. Ze besluit de confrontatie aan te gaan met Remi, waarna hij opbiecht drugs te hebben gebruikt.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

